Xi inaugura primeiro porto da América do Sul financiado pela China – DW – 15/11/2024

Na dúvida do que fazer no feriado, em São Paulo? Para orçamentos apertados, o Viagem em Pauta preparou uma listinha de atrativos na capital paulista para quem quer sair de casa sem gastar muito.

A “viagem” vai levá-lo para a Amazônia do boêmio Paulo Vanzolin, para uma capital com cara de roça e até para a África do Sul.

Entre as opções, tem também exposição sobre os carnavais do poeta Mário de Andrade, parques na maior trilha na cidade de São Paulo e até um inusitado passeio de trator, no extremo sul da cidade.







Tour de trator em Parelheiros Foto: Eduardo Vessoni / Viagem em Pauta

O que fazer no feriado

“100 anos de Paulo Vanzolini, o cientista boêmio“

Para celebrar o centenário desse zoólogo paulistano, autor da canção ‘Ronda’, o Sesc Ipiranga traz essa exposição, cujo destaque é a sala que recria sua expedição científica na Amazônia, nos anos 1960.

A idealização é dos filhos de Vanzolini, Toni e Maria Eugênia, em parceria com o Museu de Zoologia da USP e com curadoria da cenógrafa Daniela Thomas.

Sesc Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga)

Até 16 de março de 2025

De terça a sexta, das 7h às 21h30; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h30

Entrada gratuita e livre a todos os públicos





Acervo da Família Foto: Viagem em Pauta

O Carnaval do Mário de Andrade

No último dia 9 de novembro, o museu Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, inaugurou a exposição ‘Eu mesmo, Carnaval’, um diálogo entre a pesquisa do escritor paulistano e o enredo da Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã paulista de 2024 que se embriagou de Brasil no samba-enredo “Brasiléia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país”.

Entre as obras expostas, o público encontrará fotos do acervo particular de Mário, fantasias e detalhes de carros alegóricos da Mocidade Alegre, parede sonora com músicas que embalaram carnavais de outras épocas e história do bairro, onde o poeta morou boa parte da vida no casarão em que hoje funciona o centro cultural em sua homenagem.

Exposição “Eu mesmo, Carnaval”

Casa Mário de Andrade (Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda)

Até 31 de maio de 2025

Terça a domingo, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Entrada grátis





Frevo em Recife, no Carnaval de 1938 Foto: Luis Saia/AcervoCCSP / Viagem em Pauta

Amawethu no Brasil

De volta ao Brasil, o grupo sul-africano Luthando Arts se apresenta com Amawethu (“nosso povo”, em língua zulu).

Nesse espetáculo vibrante, inspirado nas raízes culturais da África do Sul, os artistas trazem à cena uma fusão de cantos tradicionais africanos e dança contemporânea, explorando temas como identidade, memória e coletividade.

Sesc Bom Retiro (Alameda Nothmann, 185 – Campos Elíseos)

15/11 (sexta), às 18h00 e 16/11 (sábado), às 20h00

R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia-entrada) e R$ 21 (credencial plena)





Foto: Sanmari Marais/Divulgação / Viagem em Pauta

Alice no País das Maravilhas

Trilogia das Aventuras: Alice é uma mostra interativa que promete conduzir o público por uma viagem pelo imaginário do autor britânico Lewis Carroll, por meio de imagens, sons e cenários, juntamente, com personagens como um coelho apressado, um gato sorridente e uma lagarta filósofa.

A exposição acontece em um espaço de 800 m² com cenários imersivos e efeitos especiais relacionados à história, como obras de arte, ilustrações, filmes, animações e instalações.

Trilogia das Aventuras: Alice

Shopping Metrô Tucuruvi – Rua Paulo de Faria, 133 – Tucuruvi, Piso L1

Até 2 de fevereiro de 2025 (de ter. a dom. das 10h às 21h)

Ingressos: R$ 50 (semana) e R$ 64 (final de semana). Crianças até 5 anos não pagam.





Divulgação Foto: Viagem em Pauta

32º MixBrasil

O maior evento cultural LGBT+ da América Latina terá 93 filmes de 32 países e de 12 estados brasileiros, 11 experiências imersivas, incluindo o novo trabalho com inteligência artificial da artista multimídia brasileira Igi Lola Ayedun, além de exposição, música, literatura, games, festas, performances e workshops.

O festival segue até o dia 24 de novembro, com diversas sessões no Cinesesc, Centro Cultural São Paulo, Spcine Olido, MIS – Museu da Imagem e do Som, Teatro Sérgio Cardoso, IMS-Instituto Moreira Salles, Biblioteca Mário de Andrade, Ocupação Artemisia/naUapi, Galeria Vermelho e Galeria Piege.

Saiba mais: mixbrasil.org.br





Divulgação/MixBrasil Foto: Viagem em Pauta

Trilha da Pedra Grande, na Cantareira

São seis quilômetros de extensão (ida e volta), aproximadamente, e dificuldade de grau moderado. Seja pela mata ou por área asfaltada (40 minutos), porém, prepare-se para subir a ladeira.

A caminhada acontece no Pedra Grande, um dos quatro núcleos que formam a região da Cantareira, uma das maiores florestas urbanas do mundo.

Atualmente, a Floresta Cantareira está dividida em quatro núcleos: Pedra Grande e Engordador, ambos na capital paulista, Águas Claras, em Mairiporã, e o Cabuçu, em Guarulhos.

No Engordador (Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 19100), as opções de caminhadas, inclusive com banho de cachoeira vão de 650 metros a 4 quilômetros de extensão.





Mirante da Pedra Grande Foto: Eduardo Vessoni / Viagem em Pauta

Maior trilha na cidade de São Paulo

A Interparques é uma rota de 170 quilômetros de extensão e é considerada a maior trilha na capital paulista.

A trilha passa por unidades como o Parque Natural Municipal Jaceguava, às margens da Represa Guarapiranga, em Parelheiros, que interliga 11 Unidades de Conservação da Zona Sul, entre parques urbanos, estaduais, naturais, APAs (Área de Proteção Ambiental) e RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio Natural).

A outra parada é o PNM Varginha, interligado com o Jaceguava, a 30 quilômetros do Centro, aproximadamente, e equipado com estacionamento, banheiros, ATI (Academia para a Terceira Idade), trilhas, biblioteca, parquinho infantil naturalizado, pista de bike e mirantes.

Tour de trator

Esse curioso passeio é uma das atrações do The Roça Park, sítio familiar de 14 hectares, em Parelheiros, no extremo sul da cidade.

O tour dura cerca de uma hora e segue até as margens da Represa Billings, um dos principais reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. De volta à sede do sítio, ainda dá tempo de provar a produção orgânica nos almoços oferecidos no sítio e fazer trilhas curtas ou passeios de charrete.

The Roça Park

Estrada do Massao 2049 / Rua Isabel Bueno 215 (Bairro Barragem)

Sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h

Agendamento: (11) 95486-5807