1ª alternativa ao exame papanicolau é aprovada nos EUA; menos invasivo

Quinze anos após a morte, o Rei do Pop continua sendo uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. E dessa vez, um jovem do Equador está roubando a cena nas redes sociais. Ele tem a voz impressionante, idêntica à de Michael Jackson. A semelhança tem deixado os fãs do cantor de boca aberta.

Sebas Alejandro, como é conhecido nas redes, tem chamado atenção principalmente no TikTok, onde já acumula mais de um milhão de seguidores. Cantando sucessos como “Thriller”, “Billie Jean” e “You Are Not Alone”, ele não apenas imita, mas emociona ao trazer à tona a essência da voz de Michael.

Com a mesma suavidade, os mesmos agudos e até os famosos trejeitos vocais do cantor, Sebas tem encantado fãs antigos e conquistado novos admiradores. E é claro que os brasileiros, apaixonados por talentos únicos, não perderam tempo para entrar as redes do jovem e deixar milhares de comentários carinhosos.

Voz impressionante

Ouvir Sebas Alejandro cantar é como voltar no tempo. Quem cresceu ouvindo Michael Jackson sente um arrepio ao escutar o jovem equatoriano interpretando grandes clássicos do rei do pop. Além da afinação, ele tem uma semelhança vocal quase inacreditável com a do astro mundial.

Nos vídeos publicados no TikTok, é possível ver a dedicação e o carinho com que Sebas revive músicas que marcaram gerações, sempre acompanhadas de muitos elogios e comentários emocionados.

Mas não é só do Michael. Sebas também se aventura em covers de outros ícones da música. Um dos destaques foi a versão de “La Isla Bonita”, da Madonna.

Popularidade no Brasil

O talento de Sebas já vinha chamando atenção, mas foi depois da reação calorosa dos brasileiros que ele realmente começou a bombar nas redes.

Famosos por fazer qualquer coisa viralizar, os brasileiros não só comentaram em peso nos vídeos do jovem, como também começaram a seguí-lo e divulgar o perfil do jovem cantor.

Em agradecimento, Sebas começou a usar a hashtag “#Brasil” em seus posts e a retribuir o carinho com mensagens especiais para os seguidores brasileiros. Isso aumentou ainda mais a popularidade dele por aqui.

Assista e se emocione

O vídeo em que Sebas interpreta “You Are Not Alone” tem emocionado fãs no mundo todo.

Parece tanto a voz do Michael que muitos chegam a se perguntar se é playback. Mas não é! A voz é dele mesmo. E está conquistando cada vez mais corações.

Se você é fã de Michael Jackson ou apenas admira vozes marcantes, vale a pena conferir o talento de Sebas Alejandro. É como ter um pedacinho do Rei do Pop de volta, mesmo que por alguns minutos.





