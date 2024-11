2ª Oficina do projeto Fortalece SES reúne profissionais da Saúde em Rio Branco

Halyce Santana



O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou nesta sexta-feira, 8, o último dia da 2ª Oficina do projeto “Fortalecimento da Função Gestora do SES na Consolidação do SUS – Fortalece SES“, que tem como objetivo aperfeiçoar a gestão e o planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. A oficina ocorreu no auditório do Mezanino da secretaria e reuniu profissionais da saúde do Acre, incluindo técnicos da Sesacre, coordenações regionais de saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Conselho Estadual de Saúde e representantes da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (MS).

A oficina, que teve início na quinta-feira, 7, foi promovida pela Sesacre, por meio da Diretoria de Planejamento e Gestão do SUS, com apoio do Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC).

Objetivo Central do Projeto

O principal objetivo do Fortalece SES é aprimorar a elaboração, o monitoramento e a avaliação dos planos de saúde estaduais, assegurando que estes estejam alinhados com o planejamento regional e com as reais necessidades da população, em sintonia com as diretrizes nacionais do SUS.

A oficina visa fornecer aos participantes ferramentas e conhecimentos para uma gestão mais eficiente e estratégica do SUS no Acre, além de promover a integração entre as esferas de gestão estadual e municipal, no processo de planejamento e execução das ações de saúde.

Foco na Mortalidade Infantil e Materna

Priscila Aguiar, interlocutora local do Fortalece SES, destacou o foco específico da oficina para o estado do Acre, que tem como prioridade a redução da mortalidade infantil e materna.

“O Acre tem como foco a redução da mortalidade infantil e materna, ou seja, estamos planejando ações voltadas à diminuição desses índices. É fundamental que todos os envolvidos na gestão pública de saúde compreendam a importância de um planejamento eficaz, que atenda às especificidades e necessidades da nossa população”, afirmou a coordenadora do PRI.

Fortalecimento do Planejamento Integrado

Mariana Uchoa, também interlocutora local do Fortalece SES, destacou a importância da oficina para o fortalecimento do planejamento dentro da Secretaria de Saúde do Acre.

“A intenção é consolidar o planejamento na Secretaria de Saúde, em colaboração com os técnicos do planejamento estadual e com o planejamento regional integrado. O objetivo é garantir que as ações de saúde estejam alinhadas em todos os níveis, proporcionando uma gestão mais eficaz e que atenda às reais necessidades da população acreana”, afirmou Mariana.

O Fortalece SES é desenvolvido a partir da compreensão de que a capacitação e o fortalecimento da gestão pública de saúde podem transformar o SUS. A colaboração entre os técnicos locais, gestores e instituições como o HAOC está criando um ambiente propício para o desenvolvimento de soluções inovadoras que visam melhorar o sistema de saúde, beneficiando diretamente a população acreana.

Everton Lopes, facilitador do projeto Fortalece SES pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz , falou sobre a importância da parceria com o Ministério da Saúde e o Núcleo de Apoio à Saúde Integral (Nasi).

“A importância do projeto Fortalece SES para o triênio 2024-2026 é fundamental. Através do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da parceria com o Nasi e o Ministério da Saúde, buscamos fortalecer os processos de gestão, isso envolve, especificamente, tanto o Plano Estadual quanto o PRI, que são as ferramentas hoje utilizadas pelo Estado do Acre. O grande diferencial do projeto é trazer metodologias de reflexão e avaliação desse processo, permitindo que ele seja dinâmico, não apenas no nível central da Secretaria, mas também nas regiões de saúde do estado do Acre”, explicou Everton Lopes.

A Importância da Participação Técnica

Domisy de Araújo Vieira, coordenadora da Primeira Região de Saúde do Baixo Acre e Purus, também fez questão de destacar a relevância da participação das equipes técnicas nas oficinas do Fortalece SES.

“As oficinas, com destaque no enfrentamento da mortalidade materno-infantil, fortalecem o conhecimento teórico e metodológico, melhorando as estratégias de gestão e a prestação do cuidado nos territórios, gerando impacto positivo na saúde materno-infantil”, afirmou Domisy.

A oficina também representa uma excelente oportunidade para estreitar a colaboração entre as diferentes entidades do setor de saúde, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de boas práticas que podem ser aplicadas de forma eficaz no Acre.

