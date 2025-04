RFK Jr. CURE ‘CURE’ Sickens Texas Kids em meio a surto – DW – 04/05/2025

Este artigo pode ser potencialmente angustiante para os pais com filhos.

Oeste do Texas foi dominado por um sarampo Surto nas últimas semanas e como resultado da desinformação passada pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS), Robert F. Kennedy, Jr., agora enfrenta um segundo problema de saúde relacionado: a toxicidade da vitamina A – ou hipervitaminose a – em bebês e crianças.

A situação parece ser o resultado direto de informações médicas falsas pedaladas pelo próprio secretário cético da vacina.

Kennedy disse recentemente que, embora a vacina contra o sarampo seja a melhor defesa contra a infecção altamente contagiosa e potencialmente fatal, ele enfatizou que ficar inoculado era uma “escolha pessoal”.

Kennedy, a quem o presidente Donald Trump nomeou para ser o principal consultor de saúde do país, sugeriu, “a vitamina A pode reduzir drasticamente a mortalidade por sarampo” ou até impedir infecções por sarampo.

Kennedy instruiu recentemente os Centros de Controle de Doenças dos EUA (CDC) a atualizar as orientações do sarampo para promover o uso da vitamina no combate à infecção.

No início de março, o principal oficial de comunicações do CDC, Thomas Corry, citou a lenta resposta de Kennedy ao surto de oeste do Texas e seu abraço do chamado “tratamento alternativo de sarampo”, como o motivo de sua renúncia.

Numerosos outros funcionários do CDC e do HHS renunciaram desde que Kennedy assumiu o controle, mais profissionais de saúde ainda-tão longe pelo menos 10.000-também foram vítimas das medidas de corte de custos de Elon Musk.

Ao todo, o HHS perdeu um quarto de sua força de trabalho.

O secretário de Saúde Robert F. Kennedy, pedalou as informações médicas desmascaradas há anos, agora seu conselho parece estar prejudicando as crianças no Texas (arquivo: 13 de fevereiro de 2025) Imagem: Laura Brett/Picture Alliance

Pais anti-vax do oeste do Texas, deixando seus filhos doentes com os maus conselhos de Kennedy?

Embora Kennedy e o CDC sugerissem que a vitamina A só deva ser levada sob a supervisão do médico, os pais do oeste do Texas estão aparentemente dando tanto aos filhos que agora estão sendo admitidos nas salas de emergência do hospital.

Entre outros remédios, Kennedy afirmou que o óleo de fígado de bacalhau, que é rico em vitaminas A e D, “trabalha” como um tratamento contra o sarampo.

Embora a vitamina A possa ser dada a pacientes com sarampo que sofrem deficiências de vitamina A relacionadas à desnutrição, não há evidências sugerindo que seja eficaz na prevenção do sarampo.

E mesmo sabendo -se que o consumo excessivo de óleo de fígado de bacalhau pode ter sérias conseqüências negativas à saúde, a demanda por ele explodiu no oeste do Texas, com farmácias dizendo: “Está saindo da prateleira”.

O Hospital Infantil da Aliança em Lubbock, Texas, disse que tratou “menos de 10 casos” de toxicidade de vitamina A nas últimas duas semanas. Os administradores dizem que as crianças foram inicialmente admitidas com sintomas de sarampo, mas depois decidiram ter tido fígados de funcionamento anormal como resultado da toxicidade da vitamina A.

Os médicos de aliança estão avisando publicamente contra a ingestão excessiva de vitamina A, dizendo que isso pode levar a efeitos colaterais graves, como pele seca, visão prejudicada, problemas ósseos e insuficiência hepática.

O CDC diz que as vacinas MMR são a única ferramenta eficaz contra o sarampo, oferecendo proteção de 97% (arquivo: 26 de fevereiro de 2025) Imagem: Mary Conlon/Picture Alliance

Vacinas a única prevenção comprovada contra o sarampo

O Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas (DSHS) disse na sexta -feira que tinha Gravou 481 casos de sarampo desde janeiro. O número de casos de sarampo em todo o país era de 607 em 4 de abril, de acordo com o CDC.

Sarampo – um respiratório altamente contagioso infecção que se espalha Quando um indivíduo infectado espirra, tosse ou fala, bem como quando as pessoas tocam os olhos, nariz ou boca após contato com uma superfície contaminada-foi declarada eliminada nos EUA em 2000, graças a décadas de campanhas sustentadas de vocação em massa.

De acordo com o CDC, o Somente o método efetivamente comprovado de prevenção de sarampo é a vacina MMR (sarampo, caxumba e rubéola)que possui 97% de eficácia.

Em fevereiro, o Texas DSHS confirmou a morte de uma “criança em idade escolar que não foi vacinada” e que “testou positivo para o sarampo” quando ela foi hospitalizada.

Foi a primeira morte confirmada de sarampo nos EUA desde 2015.

Trump empunha o orçamento do Machado contra a Ciência dos EUA, Pesquisa Médica Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Editado por: Wesley Dockery