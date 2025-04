Com o intuito de fomentar o turismo, Estado oferta curso de espanhol para moradores do Rio Croa

Emily Vitoria



“Era um sonho nosso. Há uns dias atrás eu passei por um grande constrangimento: chegou uma mulher da Espanha e eu não conseguia entender nada que ela falava. Isso foi uma das coisas que me incentivou a fazer esse curso de espanhol. Obrigada. Estamos muito felizes”, esse foi o relato da senhora Beth de Souza, moradora e empreendedora do Croa, ao falar do curso de espanhol que está sendo ofertado pelo Estado, por meio das Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e de Educação e Cultura (SEE).

As aulas serão gratuitas e estão previstas para iniciarem na próxima sexta-feira, 11, no período da tarde. Os 30 alunos inscritos passarão um ano tendo aulas com a professora Bárbara Farias, que destacou que o conteúdo abordado nas aulas será voltado para a área do turismo e a realidade local. “Ainda vamos montar o plano de acordo com a necessidade de quem trabalha aqui. Às vezes, pode ser que recebam turistas da Argentina, Peru e vamos focar de acordo com isso”, disse.

De acordo com o secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita, a necessidade do curso surgiu a partir do relato dos moradores da dificuldade que sentiam em se comunicar com o alto volume de turistas vindo do exterior. “Nós temos visto todo ano um volume muito grande de turistas internacionais que visitam esse belo espaço, e o Governo do Estado do Acre vem com diversas iniciativas no sentido de preparar, de ajudar essa comunidade a melhorar a sua renda. E o atendimento, as línguas é uma forma importante de avançar nesse sentido”, disse.

Nesta sexta-feira, 4, Seict e SEE estiveram presentes na comunidade do Rio Croa em uma reunião com os alunos que participaram do curso. A intenção foi passar informações referente as aulas e entender as expectativas da população. Os planos são para que, em breve, também sejam abertas vagas para curso na língua inglesa.

“Pessoas de todo o mundo veem para cá, de línguas diferentes e eles necessitam interagir. Então, através dessa necessidade, a Secretaria de Educação, juntamente com a Seict, fez o levantamento das pessoas que têm interesse em estudar e a Secretaria de Educação vai entrar com o profissional”, disse Aderlan Gomes, coordenador do núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul.

“Tudo iniciou a dois anos atrás com o início do processo para trazer internet aqui para o Croa, foi o momento de iniciarmos para trazer curso e qualificação. Esse é momento feliz”, disse Raquel Batista, diretora do gabinete do governador no Juruá.



















