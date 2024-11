4 anos do Pix: há quem tema segurança ao usar sistema – 15/11/2024 – Mercado

Um homem em frente a sua casa danificada ao lado de seu porco resgatado das enchentes causadas pelo tufão Usagi, em Gonzaga, província de Cagayan, norte das Filipinas, em 15 de novembro de 2024. NOEL CELIS/AP

No sábado, 16 de novembro, as autoridades filipinas ordenaram a evacuação de mais de 250 mil pessoas e o regresso ao cais de todos os navios, desde barcos de pesca a petroleiros, à medida que se aproxima o supertufão Man-yi, que atinge o arquipélago pelo leste. A agência meteorológica nacional, que reclassificou Man-yi, alertou para rajadas de vento com consequências “importante a sério” e tempestades potencialmente mortais.

Perto da ilha pouco povoada de Catanduanes, no leste do país, onde se espera que Man-yi chegue à costa entre a segunda metade de sábado e o início de domingo, estão previstas marés altas de até catorze metros.

O supertufão, com ventos de até 215 km/h, será a sexta grande tempestade a atingir as Filipinas em um mês. Ataques anteriores mataram pelo menos 163 pessoas, deixaram milhares de desabrigados, destruíram colheitas e mataram gado.

Leia também | Tufão Usagi, o quinto em um mês, atinge as Filipinas Leia mais tarde

Cerca de vinte grandes tempestades e tufões por ano

Cerca de 255 mil pessoas já foram evacuadas de áreas vulneráveis ​​a deslizamentos de terra, inundações e tempestades, disse no sábado o subsecretário do Interior, Marlo Iringan.

“Se for necessária uma evacuação preventiva, implementemos-a e não esperemos a hora do perigo para evacuar ou procurar ajuda, porque (…) estaríamos colocando em risco não apenas nossas vidas, mas também as de nossos salvadores”ele declarou.

Todos os anos, cerca de 20 grandes tempestades e tufões atingem as Filipinas ou as águas circundantes, matando dezenas de pessoas, mas é raro que vários desses eventos climáticos ocorram num curto período de tempo.

Os cientistas dizem que as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade das tempestades, provocando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas mais violentas.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Por que o aquecimento global está tornando os furacões mais poderosos? Leia mais tarde