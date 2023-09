5 Recursos para Considerar ao Escolher uma Plataforma de Negociação Online

A quarta divisão nacional é a competição com mais clubes participantes no futebol brasileiro. Contando com clubes dos 26 estados mais o distrito federal, o torneio oferece quatro vagas para a Série C no ano seguinte, e tem um alto grau de dificuldade, principalmente por contar com fases eliminatórias posteriores.

A forma de garantir vaga no Brasileirão Série D é através das competições estaduais que normalmente acontecem no início das temporadas no futebol brasileiro. As quatro piores equipes do Brasileirão Série C são rebaixadas e disputam a quarta divisão nacional no ano seguinte.

Como funciona a Série D?

Com a popularização do Brasileirão Série D, é possível encontrar os jogos na grande maioria dos mais populares sites de apostas esportivas disponíveis em território brasileiro.

Ao todo, 64 equipes são divididas em oito grupos com oito times, onde todos se enfrentam em turno e returno. O chaveamento é feito através de regionalização , com o intuito de facilitar a logística de deslocamento das equipes inicialmente. Com isso, após 14 rodadas, os quatro melhores colocados avançam de fase, onde se enfrentarão em confrontos de mata-mata com jogos de ida e volta. No fim, conquistam o acesso para a terceira divisão os quatro semifinalistas do torneio.

Clubes do Acre na Série D

Na atual edição do Brasileirão Série D 2023, o estado do Acre possui dois representantes que no momento estão disputando a fase de grupos da competição. São eles o Humaitá, atual campeão do estadual, e o São Francisco, atual vice-campeão do estado. As duas equipes estão no Grupo A da competição, junto com Nacional-AM, Tuna Luso-PA, São Raimundo-RR, Águia de Marabá-PA, Princesa de Solimões-AM e Trem-AP. Destas, quatro avançaram para a segunda fase da competição.