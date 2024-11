6 x 1: ministério do Trabalho diz que mudança é saudável – 11/11/2024 – Mercado

PA Media



Carlos Alcaraz começou a gaguejar as Finais ATP em Torino, quando sofreu uma surpreendente derrota na primeira carreira para o número 7 do mundo, Casper Ruud.

O bicampeão de Wimbledon, que conquistou o primeiro de seus quatro títulos de Grand Slam ao derrotar Ruud em a final do Aberto dos EUA de 2022entrou na disputa liderando o confronto direto por 4-0. Mas o inspirado norueguês conquistou um sucesso marcante na partida de abertura do John Newcombe Group, vencendo por 6-1 e 7-5 em uma hora e 25 minutos.

“É apenas uma partida, mas é definitivamente uma das melhores vitórias da temporada para mim em termos de quem estou jogando, seu nível, sua classificação”, disse Ruud em entrevista na quadra. “Estou muito feliz, claro. Acho que veremos Carlos jogar um tênis melhor do que hoje, mas cuidei das minhas chances e foi uma grande vitória para mim. Espero que eu possa desenvolver isso.”

Alcaraz não conseguiu segurar o serviço duas vezes nos primeiros seis jogos, ao mesmo tempo que não conseguiu capitalizar cinco break points ao render o primeiro set aos 36 minutos. O espanhol de 21 anos inicialmente parecia ter restaurado a ordem durante um forte início do segundo set. Mas ele então perdeu a vantagem de 5-2, perdendo cinco jogos consecutivos pelo segundo set consecutivo antes de sair rapidamente da quadra após a derrota surpresa.

“Eu sabia que ele talvez estivesse com um pouco de resfriado”, disse Ruud, de 25 anos, sobre o número 3 do mundo. “Eu o vi fungando na área aqui e sempre com um lenço no nariz.

“Claro, isso é triste, não é bom para ele, mas também faz parte do jogo e eu sabia que isso aconteceria. Tentei fazê-lo jogar ralis e dar o meu melhor, mas não é fácil porque, quando você sabe que alguém não está 100%, talvez você mesmo fique estressado, pensando que esta é uma grande chance para eu talvez vencer.

“Eu apenas tentei ficar no meu mundo, no momento. Felizmente, comecei bem e no segundo set consegui virar a situação com um bom tênis no final.

Enquanto isso, Alexander Zverev conquistou a sexta vitória consecutiva com uma rápida vitória por 6-4 e 6-4 sobre Andrey Rublev na outra disputa do Grupo John Newcombe. Zverev, recém-chegado ao lugar de Alcaraz como número 2 do mundo, triunfou em apenas 72 minutos e marcou nove ases por semana após a vitória no Masters de Paris. Isso lhe rendeu a 67ª vitória da temporada como líder do Tour e garantiu que ele tivesse o início perfeito em sua busca pelo terceiro Finais ATP vitória após sucesso nas edições de 2018 e 2021.