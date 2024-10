A Alemanha deveria devolver a captura de Nefertiti ao Egito? – DW – 25/10/2024

Diane Taylor



O número de pessoas que cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações até agora neste ano superou o total que chegou em todo o ano de 2023, segundo números publicados pelo Escritório em casa.

Até sexta-feira, 29.578 pessoas haviam feito a travessia, em comparação com 29.437 no ano passado. É improvável que o total de 45.755 pessoas que chegaram em pequenos barcos em 2022 seja ultrapassado até ao final de Dezembro de 2024.

Desde que o Partido Trabalhista tomou posse em Julho, 16.336 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenos barcos, apesar da política do governo de impedir as travessias. Embora tenha havido prisões e processos judiciais de contrabandistas desde então, juntamente com apreensões de botes e coletes salva-vidas, não há indicação de que “esmagar as gangues”A política ainda teve impacto na passagem dos números.

Um refugiado sírio no Reino Unido que atravessou o Canal da Mancha num pequeno barco e outros familiares cruzaram o Canal da Mancha nas últimas semanas. Ele disse: “Este governo não será capaz de parar os barcos quando pessoas como eu e a minha família não tiverem outra forma de chegar à segurança”.

Robert Jenrick, o antigo ministro da imigração e um dos dois candidatos à liderança do Partido Conservador, disse: “Os planos do Partido Trabalhista para ‘esmagar os gangues’ estão em desordem após o primeiro contacto com a realidade.

“Eles desmantelaram, e não reforçaram, o esquema do Ruanda e são agora impotentes para parar os barcos. A Grã-Bretanha está agora à mercê dos gangues de contrabandistas e o público britânico pagará o preço com mais hotéis de asilo e indivíduos perigosos nas nossas ruas.”

Na quarta-feira três pessoas morreram tentando atravessar o Canal da Mancha, elevando o número de mortos no Canal este ano para 56, em comparação com 12 pessoas no ano passado. As últimas mortes ocorreram dias depois de um bebê morrer a bordo de um bote.

A Utopia 56, uma organização que apoia migrantes no norte da França, publicou uma mensagem nas redes sociais na quinta-feira, dizendo que recebeu um grande número de pedidos de socorro de pessoas em pelo menos 10 barcos diferentes que cruzavam o Canal da Mancha. A organização passa as coordenadas GPS de qualquer bote em perigo às guardas costeiras do Reino Unido e da França.

A guarda costeira do Reino Unido confirmou ao Guardian que na quinta-feira esteve envolvida numa operação no Canal da Mancha relativa a pequenas embarcações envolvendo navios da Força de Fronteira e uma aeronave de asa fixa.

Enver Solomon, CEO do Conselho de Refugiados, disse:“Não devemos esquecer que aqueles que fazem as perigosas viagens através do Canal da Mancha são homens desesperados, mulheres e crianças que fogem da perseguição e da guerra, em países como o Afeganistão e o Sudão, simplesmente em busca de segurança e um futuro livre de medo.

“Dado que este ano já se tornou o mais mortal para as travessias do Canal da Mancha, é imperativo que o governo faça todo o possível para que os refugiados não tenham mais de colocar as suas vidas em perigo, adoptando uma estratégia abrangente que inclua não só desmantelar as redes de contrabando, mas também garantir segurança e vias legais para aqueles que procuram asilo e trabalham em estreita colaboração com parceiros europeus.”

O Home Office foi contatado para comentar.