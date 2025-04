A Alemanha Ministro do Interior defende o registro da migração – DW – 04/04/2025

As negociações de coalizão em andamento entre os conservadores da União Democrática Cristã e a União Social Cristã (CDU/CSU) e o Partido Social Democrata Centro-Interessado (SPD) têm sido ridicularizados com discussões acaloradas-às vezes até o ponto de ser criticado, de acordo com informações vazadas para a imprensa pelos participantes. O grupo de trabalho que lida com questões de imigração e integração, em particular, lutou com diferenças extremas.

No entanto, um artigo destinado a base para o acordo de coalizão do novo governo federal foi acabado por ser elaborado e foi revisado pela DW. Sob o título “Lei da Cidadania”, o artigo afirma: “Estamos comprometidos com a reforma da lei de cidadania”. Então continua:

“Examinaremos sob a lei constitucional se podemos revogar a cidadania alemã de apoiadores, anti -semitas e extremistas terroristas que pedem a abolição da ordem básica livre e democrática, se mantiverem outra nacionalidade”.

O político SPD, Dirk Wiese, que fazia parte do grupo de trabalho responsável por “assuntos domésticos, direito, migração e integração”, elogiou isso como um sucesso para seu partido. Wiese disse à DW que o SPD havia garantido que a possibilidade de dupla cidadania permaneceu no lugar, enquanto a CDU/CSU queria reverter. “Ainda temos a opção de naturalização após cinco anos. Se você chegar aqui no país muito rapidamente, e aprenderá o idioma após três anos”.

A proposta mais abrangente da CDU/CSU de retirar a cidadania alemã de duplos nacionais sob certas circunstâncias ainda estava sendo resistida pelo SPD-no entanto, o SPD aparentemente não conseguiu prevalecer. Alguns social -democratas temem que a proposta resultará em tratamento desigual: a naturalização seria apenas algum tipo de período de estágio? E: um alemão com uma segunda nacionalidade não seria tão alemão, afinal?

Alemães em liberdade condicional?

Os políticos do SPD, como o prefeito de Bremen, Andreas Bovenschulte, já levantaram uma bandeira sobre a questão quando a passagem apareceu em um artigo exploratório antes das negociações do grupo de trabalho. A mensagem transmitida aos 5 milhões de pessoas que vivem na Alemanha com duas nacionalidades foi “um grande problema”, disse ele à revista alemã de notícias O espelho. “Eles teriam a impressão de que sua cidadania vale menos – e que eles realmente não pertencem”.

E é exatamente assim que é para Abdel – um pseudônimo, já que ele não se sente seguro ter seu nome verdadeiro publicado. Ele é alemão e nasceu em Berlim. Ele também é palestino – sua avó nasceu em Jerusalém Oriental. Além de ser um cidadão alemão, Abdel também possui a cidadania jordaniana.

“A situação é muito tensa. Pode se tornar desagradável para pessoas como eu”, disse ele à DW.

Clara Bünger, membro do Bundestag para a parte esquerda, chama a proposta de “lei de cidadania de duas classes” e disse que levanta a questão de: “Quem pertence e quem não é? É exatamente isso que não precisamos de uma sociedade de migração.

‘Terrorista’ se torna ‘apoiador terrorista’

A Constituição da Alemanha, a lei básica, estipula que o Estado não pode retirar a cidadania alemã – no entanto, há exceções. Por exemplo, se alguém lutasse por um grupo como o Estado islâmicoque a Alemanha classifica como uma organização terrorista, seu passaporte alemão pode ser revogado sob a lei atual – mas apenas se eles possuirem um segundo passaporte.

Durante o recente Campanha eleitoral federala CDU/CSU pediu repetidamente um aperto do regulamento. No início de janeiro, o candidato do Chanceler da União Conservadora Friedrich Merz anunciou que “as pessoas que cometem crimes e têm dupla cidadania” seriam deportadas. Logo depois, o chefe da CSU, Markus Söder, escreveu sobre X: “Qualquer pessoa que pedia um califado deve ser despojada de dupla cidadania!”

A proposta de rascunho atual carrega claramente a assinatura da CDU/CSU. Ser identificado como um “apoiador terrorista” ou “anti -semita” no futuro será suficiente para revogar a nacionalidade alemã. Mas como esses termos são definidos?

Anti -semitismo não é uma ofensa criminal per se na Alemanha – deve cumprir o crime de incitação ao ódio, o que se aplica a muitas declarações anti -semitas, incluindo a negação do Holocausto.

Além da acusação criminal, a ameaça de expatriação pode entrar em jogo, mas apenas para nacionais duplos. Os críticos disseram que isso é uma desvantagem para aqueles que têm dupla nacionalidade, em comparação com aqueles que, por exemplo, expressam opiniões anti -semitas e só têm um passaporte alemão.

“Trata -se de excluir certos grupos: pessoas de países árabes ou muçulmanos”, disse Elad Lapidot, professor de estudos judaicos da Universidade de Lille.

Quem é um ‘anti -semite’?

Lapidot está preocupado com os planos do provável governo da Alemanha – em parte porque O Bundestag reafirmou recentemente em uma resolução Usar a definição de trabalho de anti -semitismo pela Aliança Internacional do Holocausto como referência.

A definição de trabalho da IHRA cita 11 exemplos de anti -semitismo, a maioria dos quais se relaciona com Israel. De acordo com seu esclarecimento: é anti-semita negar ao povo judeu o direito à autodeterminação, por exemplo, descrevendo Israel como um “empreendimento racista”-um exemplo que pode ser interpretado de maneira ampla.

Os críticos da definição de trabalho da IHRA, incluindo pesquisadores como o Lapidot, também foram rotulados como “anti -semitas”.

“Você não precisa concordar com as críticas. Mas formulando e expressando isso é essencial para uma democracia”, disse Lapidot, que é co-fundador do Associação de acadêmicos palestinos e judeus.

Retirada de cidadania alemã Uma ferramenta de regime nazista

Lapidot também está preocupado com um nível pessoal. O professor de Estudos Judaicos detém a cidadania alemã e israelense. Parte de sua família veio originalmente de Hamburgo e fugiu para o que era então o mandato britânico da Palestina em 1934. Como muitos judeus alemães que fugiram dos nazistas, eles foram despojados de sua cidadania alemã sob a lei da era nazista assim que se mudaram para o exterior.

“A Alemanha já criou cidadãos de segunda classe ao mesmo tempo”, disse Lapidot. “Então retirou sua cidadania”.

Como sinal de reparação dessa injustiça, a República Federal da Alemanha consagrou a lei básica para “vítimas de perseguição pelo regime nazista que foram privadas de sua nacionalidade alemã por motivos políticos, raciais ou religiosos”. A medida também se mantém para seus descendentes. Foi assim que Lapidot, que cresceu em Israel, obteve sua cidadania alemã.

Influência do populismo de extrema direita?

A popularidade generalizada na Alemanha de O AfD de extrema direitapartes das quais estão sob vigilância estatal como suspeita de “extremista”, é uma grande preocupação para o Lapidot. “Numa época em que políticas e visões políticas defendidas por fascistas e nazistas na década de 1930 estão sendo revividos, retratando anti -semitismo como importado Por árabes, palestinos e muçulmanos (…) é “cínico e extremamente perturbador”.

O anti -semitismo se tornou uma “ideologia genocida” na Alemanha, de acordo com Lapidot, e nunca desapareceu de sua sociedade.

O político do partido esquerdo Bünger está convencido de que “o artigo exploratório carrega claramente as características do AfD. Foi a pressão da direita que tornou possíveis essas políticas mais rigorosas”.

Abdel participa regularmente de manifestações pró-palestinas e agora está pensando em desistir de sua cidadania jordaniana, voluntariamente. Ele disse que é um berliner e não quer perder sua cidadania alemã. “Eu sei que não sou um anti -semite”, disse ele. “Uma revogação da minha cidadania não seria nada mais do que um meio de suprimir a liberdade de expressão”.

Revisão constitucional ainda pendente

Ainda não está claro quem será responsável por decidir se alguém é um “anti -semite”, potencialmente despojá -los de sua dupla cidadania. O projeto de projeto afirma os critérios como: “Apoiadores do terrorismo, anti -semitas e extremistas que pedem a abolição da ordem básica democrática livre”.

Felix Klein é o comissário anti -semitismo do governo federal. Quando DW procurou sua opinião sobre o projeto de coalizão, ele se recusou a comentar “neste momento” porque ainda não é final.

O parágrafo em questão ainda deve ser revisado sob a lei constitucional antes que os tribunais alemães possam determinar se certos indivíduos podem ser acusados ​​de ser um “defensor do terrorismo, anti -semita ou extremista”.

O SPD parece otimista de que o texto não resistirá ao escrutínio legal. Wiese, um membro da equipe de negociação do SPD, está relaxado com isso: “Pessoalmente, tenho uma opinião legal clara sobre qual será o resultado de tal revisão”. No entanto, os potencialmente afetados por esse regulamento não são.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.