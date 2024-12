A ambição de expansão de Israel | Série Digital

Karen Middleton with agencies



Quatro australianos estão gravemente doentes no hospital em Fiji com o que as autoridades locais suspeitam ser intoxicação por álcool.

O Departamento de Relações Exteriores e Comércio (Dfat) confirmou através de um porta-voz na noite de domingo que estava prestando assistência consular a duas famílias australianas em Fiji, mas recusou-se a fornecer mais detalhes.

Sete estrangeiros, incluindo quatro australianos e um americano, foram hospitalizados depois de beberem coquetéis no Warwick Fiji, um hotel resort cinco estrelas em Coral Coast, disseram autoridades de saúde locais no domingo.

Os hóspedes do hotel foram levados ao hospital na noite de sábado sofrendo de “náuseas, vômitos e sintomas neurológicos”, informou o Ministério da Saúde de Fiji.

Eles adoeceram depois de beberem um coquetel preparado em um bar do resort, a cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Suva.

Um porta-voz do ministério disse que os convidados, com idades entre 18 e 56 anos, incluíam quatro australianos, um americano e dois estrangeiros que viviam em Fiji, mas cujas nacionalidades não foram informadas. Todos os sete foram inicialmente levados para o hospital vizinho de Sigatoka.

Devido à gravidade das suas condições, foram posteriormente transferidos para o maior hospital de Lautoka, na costa oeste da ilha, disse o ministério.

A polícia de Fiji estava investigando.

Warwick Fiji confirmou que estava ciente de que quatro de seus convidados estavam no hospital e disse que aguardava os resultados dos testes.

“Por favor, tenha certeza de que estamos levando este assunto muito a sério e atualmente conduzindo uma investigação completa.

“Não temos detalhes conclusivos, mas estamos empenhados em garantir a segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes.”

Na segunda-feira, o ministro do Trabalho, Jason Clare, descreveu o aparente envenenamento por álcool “horrível” como “uma sensação realmente aterrorizante de déjà vu” após a morte de dois adolescentes australianos no Laos.

“Acho que minha mensagem para os australianos que viajam para o exterior é apenas ter muito, muito cuidado com tudo o que você consome, com o que bebe quando estiver no exterior e, por favor, acesse o site do Smart Traveller para obter todas as informações de que precisa.”

pular a promoção do boletim informativo Nosso briefing matinal australiano detalha as principais histórias do dia, contando o que está acontecendo e por que isso é importante Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Na tarde de domingo, o Dfat atualizou seus conselhos de viagem para Fiji para destacar um alerta sobre o risco de intoxicação por álcool.

“Esteja alerta para os riscos potenciais associados ao aumento do consumo de bebidas e ao envenenamento por metanol através do consumo de bebidas alcoólicas”, afirma o conselho atualizado. “Obtenha ajuda médica urgente se suspeitar de aumento do consumo de álcool.”

A Guardian Australia entende que o apoio consular oferecido às famílias australianas pode envolver assistência em visitas hospitalares e ligação com as autoridades locais.

A suspeita de intoxicação por álcool ocorre depois que duas mulheres vitorianas de 19 anos, Bianca Jones e Holly Bowles, morreram de envenenamento por metanol em novembro, após beberem álcool contaminado enquanto estavam de férias em Vang Vieng, no Laos.

– Reportagem adicional da Agência France-Presse