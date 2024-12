Mikaela Shiffrin sofre lesão inesperada após complicações de punção | Mikaela Shiffrin

Associated Press



Mikaela Shiffrin está se recuperando depois de passar por uma cirurgia abdominal na noite de quinta-feira para limpar um ferimento que recebeu em uma queda de slalom gigante há duas semanas.

Shiffrin postou uma atualização no sábado no Instagram enquanto seus companheiros de equipe participavam do percurso Birds of Prey em uma corrida feminina de downhill em Beaver Creek. Ela acrescentou em sua postagem: “A maior chatice agora é que não consigo chegar ao final para assistir pessoalmente meus companheiros de equipe correrem no @bcworldcup. Mas estou assistindo e torcendo pela TV!”

Não há cronograma para o retorno de Shiffrin às corridas depois que ela sofreu hematomas e uma punção profunda na região do quadril – mas nenhum ligamento ou dano ósseo – durante um acidente no mês passado em Killington, Vermont. Ela liderava após a primeira corrida do GS enquanto perseguia sua 100ª vitória na Copa do Mundo.

Com a linha de chegada à vista em sua segunda corrida, ela se inclinou na colina, perdeu uma vantagem e escorregou para um portão, virando a cabeça por cima dos esquis. Ela bateu em outro portão antes de parar na cerca de proteção. Shiffrin, que tem mais vitórias do que qualquer piloto de esqui alpino da história, foi derrubado em um trenó. Ela está se recuperando em casa nas proximidades de Edwards, Colorado.

A jovem de 29 anos explicou em sua postagem no sábado que sua cirurgia foi inesperada e ocorreu “depois de se sentir um pouco indisposta”. Ela tem usado um aspirador de feridas para manter o furo limpo.

“Acontece que eu tinha uma pequena cavidade mais profunda do que o trato da ferida que estava cheia de hematoma antigo e não estava drenando adequadamente com aspirador de feridas ou tamponamento normal”, escreveu Shiffrin. “Então entramos para lavá-lo e fechá-lo com suturas.”

Shiffrin ganhou cinco títulos gerais da Copa do Mundo, duas medalhas de ouro olímpicas – junto com uma prata – e sete campeonatos mundiais.

Ela ultrapassou a marca feminina de Lindsey Vonn de 82 vitórias em Copas do Mundo em janeiro de 2023durante um slalom gigante na Itália. Em março daquele ano, Shiffrin quebrou a marca alpina do grande sueco Ingemar Stenmark de maior número de vitórias em Copas do Mundo ao conquistar sua 87ª corrida na carreira.