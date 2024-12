Melhores do Ano: Paulo Vieira brinca com saída de Boninho – 15/12/2024 – Televisão

Ana Cora Lima



Rio de Janeiro

Apresentador da premiação “Melhores do Ano”, Luciano Huck teve ajuda de Paulo Vieira no comando da atração. O humorista, que já tinha avisado aos seus seguidores que iria aprontar no programa ao vivo e temia pelo futuro do seu contrato na Globo, arrancou gargalhadas da plateia.

Paulo não perdoou a saída de Boninho da emissora após 40 anos. Aliás, o diretor do BBB foi quem o convidou para comandar o quadro Big Terapia durante as 22ª e 23ª edições, e o humorista deu uma zoada: “Recados da Globo: Boninho, favor devolver as chaves da casa do BBB… Você viu, Boninho, apertou o botão de sair? Ninguém esperava. Ele que desistiu.”

Vencedor da categoria Humor na premiação, Paulo fez piada sobre diversidade na emissora: “Esse ano a gente tem muito o que comemorar. Foi a primeira vez na história da Globo que tivemos nas novelas três protagonistas negras. A Globo está tão preta que, daqui a pouco, ao invés de ‘plim plim’, ela vai fazer ‘IOU IOU'”, disse.

Ele ainda emendou, lembrando a contratação de Eliana: “A Globo está tão preta que precisou importar uma loira de outra emissora.”

Paulo Vieira Ele também mencionou a prisão do general Walter Braga Netto, investigado por uma suposta tentativa de golpe em 2023: “Está começando os Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Um general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito.”

A presença de Sônia Abraão na plateia também não passou em branco. “A gente está com a Sônia Abraão na plateia. Ô Sônia a gente já vai falar com você, só vou dar um recadinho do cogumelo do Sol” .