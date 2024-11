A China está caminhando para novos protestos pelo Livro Branco? – DW – 25/11/2024

Há dois anos, estudantes universitários de ChinaAs maiores cidades do país saíram às ruas, segurando folhas A4 em branco como símbolos de dissidência silenciosa contraas duras restrições antipandêmicas do governo.

A série de protestos, conhecida como o Movimento do Livro Branco ou Revolução A4foi um raro acto de desafio nacional contra a liderança chinesa – o maior desde o Massacre da Praça Tiananmen em 1989.

“O governo agora teme mais o Movimento do Livro Branco do que o incidente da Praça Tiananmen, uma vez que visa diretamente o regime autoritário de Xi Jinping”, disse Yicheng Huang, um manifestante exilado do Livro Branco que agora vive na Alemanha.

Os manifestantes inicialmente pediram o relaxamento dos bloqueios da COVID, mas o movimento se transformou em demandas por o líder do país, Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês (PCC) a renunciar.

Embora o movimento tenha sido posteriormente reprimido pelo governo e não tenha conseguido fazer mudanças sistemáticas na sociedade chinesa, Huang disse à DW que o descontentamento público continuou a acumular-se nos últimos dois anos.

Manifestantes ‘traumatizados’, mas também ‘empoderados’

Durantea era da pandemiao presidente chinês Xi apoiou fortemente a política de tolerância zero para violações de bloqueio na esperança de controlar o COVID-19. A China manteve as suas restrições mesmo depois de a maioria da sua população ter recebido vacinas anti-coronavírus, já que muitos outros países em todo o mundo começaram a relaxar as medidas e decidiram conviver com os riscos para a saúde agora reduzidos.

Os confinamentos frequentes, a quarentena rigorosa e os testes em massa continuaram a ser aplicados nos últimos meses de 2022, apesar da crescente dissidência pública.

China: A verdade por trás da tragédia de Urumqi Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Em novembro de 2022, um incêndio mortal eclodiu num prédio de apartamentos em Urumqi, capital da província de Xinjiang, que é o lar do Minoria muçulmana uigure. Pelo menos 10 pessoas foram mortas. Muitos acreditavam que o verdadeiro número de mortos era maior e culpavam as rigorosas medidas de bloqueio por exacerbar o incêndio, com as vigílias pelas vítimas acabando por se transformar em protestos generalizados.

Trauma compartilhado ‘significativo’ em sociedade isolada

Após a agitação, as autoridades chinesas abandonaram a política de zero-COVID, ao mesmo tempo que proclamaram “uma grande vitória decisiva” na prevenção e controlo da pandemia.

Ao mesmo tempo, cerca de 100 manifestantes foram presos e acusado de “provocar brigas e provocar problemas”. Alguns permanecem detidos até hojeenquanto outros foram libertados sob fiança ou exilados no exterior.

“Para aqueles que participaram no Movimento do Livro Branco, o trauma foi significativo”, disse Huang, observando que a desobediência civil na China “tem um custo elevado”.

Huang disse que foi violentamente espancado pela polícia, imobilizado no chão e arrastado para um ônibus com o rosto coberto de sangue.

Os testemunhos de outros manifestantes também destacam as duras condições de detenção, incluindo confinamento solitário, interrogatórios prolongados e tratamento desumano.

Como a China usa pornografia para esconder protestos Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

No entanto, “seja pela tristeza e pelo trauma ou pelo empoderamento e solidariedade que sentem, é significativo”, disse Yaqiu Wang, diretor de pesquisa para China, Hong Kong e Taiwan da Freedom House.

Wang descreveu a China como uma sociedade atomizada onde os indivíduos geralmente se sentem isolados. O nível de o descontentamento coletivo demonstrado durante o Movimento do Livro Branco surpreendeu as pessoasela disse à DW.

“O momento passou e as pessoas não podem mais fazer muito. Mas a sensação de que estamos juntos ainda está dentro das pessoas”, disse ela.

Pequim teme que jovens se organizem por conta própria

Desde o movimento do Livro Branco, Pequim intensificou o seu controlo e censura às reuniões espontâneas de jovens.

No início deste mês, dezenas de milhares de estudantes universitários participaram numa tendência de passeios noturnos de bicicleta na província de Henan, na China, para comer bolinhos de sopa – com o governo a responder com restrições estritas.

Citando preocupações de segurança pública, os governos locais fecharam ciclovias e impuseram toques de recolher; algumas universidades também implementaram medidas de bloqueio, impedindo os estudantes de saírem do campus.

“Isso realmente mostra que o PCC tem um medo profundo de seu próprio povo. (Ele) entende intuitivamente que quando as pessoas se reúnem, podem se voltar contra o Partido”, disse Wang à DW.

Empresário taiwanês fala de 4 anos de prisão na China Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

O governo também reforçou a vigilância no desfile de Halloween deste ano em Xangai. Pessoas fantasiadas, especialmente se as fantasias pudessem ser vistas como politicamente carregadas, foram levadas pela polícia.

“(Pequim) está constantemente tentando acabar com essas reuniões espontâneas”, disse Huang. No entanto, ele descreveu a sociedade chinesa como “madeira seca à espera de ser acesa”, uma vez que as contradições não resolvidas continuam a crescer.

“Para Xi Jinping, esta sociedade é muito assustadora, muito assustadora mesmo”, disse ele.

Ataques violentos provocam indignação pública

A China tem visto uma série de ataques mortais nas últimas semanas, incluindo esfaqueamentos em massa e batidas de carro por indivíduos que representaram frustrações pessoais atacando aleatoriamente estranhos.

A violência foi uma surpresa para muitos na China. O país orgulha-se das suas rigorosas políticas de controlo de armas e facas, bem como da sua segurança pública em geral. Alegadamente, as autoridades estavam a lutar para restringir a informação online imediatamente após os ataques, o que poderia ser visto como um sinal do desconforto de Pequim com potenciais distúrbios.

Apesar dos seus esforços, as salas de chat online em toda a China rapidamente se tornaram desenfreadas, com utilizadores a discutir o fenómeno da “vingança da sociedade”.

O ‘estado de alta pressão’ da China não pode durar para sempre

“Desde a pandemia, vimos que o sistema de censura do governo é, na verdade, bastante frágil, com muitos casos em que a opinião pública sai pela culatra”, disse Kele, membro do Citizens Daily, uma conta do Instagram dedicada a recolher e preservar vozes de dissidência política em China.

Kele, que falou sob pseudônimo por razões de segurança, disse que os protestos do Livro Branco fizeram com que os jovens na China percebessem que “mesmo que eu não tenha muitos recursos, posso fazer barulho suficiente para fazer o governo me levar a sério”.

Embora os motivos individuais dos manifestantes possam variar, os activistas acreditam que podem ser atribuídos à frustração pública num contexto de controlo reforçado e desaceleração económica. E para o antigo manifestante Huang, esta mesma frustração com o facto de a China se tornar cada vez menos estável e mais opressiva pode ser vista como um catalisador para os recentes assassinatos em massa.

“É impossível manter um estado de alta pressão indefinidamente. Um estilo de lobo solitário de ataques violentos na sociedade está se tornando mais frequente, e isso ocorre porque as pessoas não veem justiça nem esperança.” Huang disse.

Editado por: Darko Janjevic