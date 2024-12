A comentarista de críquete Isa Guha pede desculpas pelo comentário de Jasprit Bumrah sobre ‘primata’ | Grilo

José Luiz Portella



Colhendo o que plantamos. Um dos objetivos de estudar a história é poder compreender o presente. Fruto das relações políticas, econômicas e sociais efetuadas no passado.

A polarização reducionista, pobre de insumos; a violência no trato das interações sociais; a forma superficial e infértil na implementação das políticas públicas; o procedimento imediatista e “espetaculoso” no anúncio das soluções; a ansiedade por estar na “foto de largada” e o descompromisso com a linha de chegada estão todos contemplados em linhas mestras, na exegese do povo brasileiro (“Raízes do Brasil”, clássico de Sérgio Buarque de Holanda).

Às considerações do criador de “O Homem Cordial” junta-se o patrimonialismo (Raymundo Faoro) da nossa elite, e temos as fundações do estado da arte dos dias atuais. Não era para causar surpresa, mas sim vergonha.

Charles Darwin passou pelo Brasil. Indignou-se com a postura de uma elite que esmagava os dedos dos escravos e, depois, caminhava candidamente para a missa, em busca da graça divina.

A culpa não é só da elite. Ela responde pela parte maior. Mas não conseguiria o prodígio de tanta desigualdade, agressividade, bestialidade mesmo, e tanta hipocrisia, se não houvesse a participação de quase toda a sociedade.

A culpa é do Bolsonaro, do Lula, das torcidas do Flamengo, do Corinthians, das outras e dos sem clube. De todos nós.

A exceção seria a extrema pobreza, que na luta pela sobrevivência não logra participação. Retirando os miseráveis que fabricamos, ninguém escapa.

Não haveria Pablo Marçal se o sistema não fosse tão injusto e pungente. Ele lacra porque contesta o sistema. Ocorre que os que o repelem alimentam o status quo. Ele é o meio, não a mensagem.

O Brasil é o país que mais renega o imperativo categórico de Immanuel Kant: “As pessoas deveriam agir conforme aquilo que gostariam de ver como lei universal”. Agir de maneira que gostariam que todos agissem. Pilhéria.

Sérgio Buarque alertou.

Por trás do nosso informalismo, da aversão aos ritos e às liturgias, do carinho com o “inho”, que transforma santos e santas em nossos íntimos, há uma violência pavimentada pela incapacidade de realizar as mediações. O brasileiro não confia na justiça. No prazo e no mérito. Sem mediação, restam as “vias de fato”.

Mentira que a sociedade deseja a discussão de propostas nos debates eleitorais. Nem sequer ela as lê, mesmo no seu estamento mais politizado. Programas de governo, via “jeitinho” brasileiro aplicado ao marketing, são peças de ilusão.

Tanto quanto os portugueses não enxergaram o Brasil como uma terra edênica, uma visão do paraíso, nós, brasileiros oriundos dos “mazombos”, filhos de portugueses nascidos no país, também não. Demos seguimento à exploração predatória e irresponsável da nossa riqueza natural e à aplicação dos benefícios em projetos de interesse personalistas imediatos.

A “procissão dos milagres” continua nos orçamentos secretos, no perdão aos ilícitos dos partidos políticos, nos dribles dados no arcabouço fiscal por quem o instituiu. Com a aversão de todos —todos que, podendo, cometem o que repelem.

O tráfico de escravos foi estancado pela Inglaterra; por nós, continuaria a forma de burlar as autoridades, desbragadamente, com a anuência geral.

A leniência da Justiça com os criminosos, que deploramos, vem de longe. Vem da lei aplicada apenas aos inimigos, da “lei, ora a lei” há tanto em curso. Não é produto de um ministro, de um juiz, é uma herança atávica, bem urdida e cultivada pela grande maioria quando ela se beneficia. Terra dos “coitadinhos”, da “culpa é do outro”, somos “seres injustiçados que merecemos privilégios compensatórios”.

Isso está exposto em políticas como aceitar o regime do Simples para empresários que faturam até R$ 400 mil por mês. Nos R$ 543 bilhões de desonerações sem contrapartidas e para grupos ou pessoas que não necessitam. A culpa não é só do Estado, é dos empresários que entram na fila dos “milagres” dos benefícios, sem pensar nos outros. Como nossos empreendedores dos tempos de colônia que escondiam ouro com os índios e nas igrejas.

Os frutos das raízes do Brasil proporcionam a indigestão que estamos regurgitando, a êmese que nos amofina.

As raízes deram frutos.