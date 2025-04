A Eslováquia pede a abate centenas de ursos – DW – 04/04/2025

Alemão O ministro das Finanças, Jörg Kukies, disse na quarta -feira que o Novas tarifasque presidente dos EUA Donald Trump deve anunciar No final do dia, machucaria de ambos os lados do Atlântico.

“Ele também atingirá os consumidores nos EUA com muita força, porque os carros ficarão mais caros nos Estados Unidos, incluindo os carros produzidos pelas montadoras alemãs no Estados Unidos“Kukies disse ao DW.

Ele acrescentou que as montadoras alemãs produzem muito mais carros em suas fábricas nos Estados Unidos do que importam da Europa, de modo que o efeito desproporcional será nos Estados Unidos. “Será um impacto adverso substancial para todos os afetados”, alertou Kukies.

No entanto, o ministro disse à DW que o governo alemão pressupõe que o anúncio de hoje oferecerá uma oportunidade para negociações.

As negociações podem levar a reduções tarifárias

Kukies enfatizou que o governo alemão busca “negociações de parceria” com o governo Trump, e os resultados podem ser realmente uma redução líquida nas tarifas.

Ele disse em negociações para chegar a um acordo para formar um novo governo alemão, os dois prováveis ​​parceiros da coalizão, Spd e CDU/CSUestão propondo uma área de livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos.

“Isso cuida de todas as assimetrias, porque reduziremos todas as tarifas a zero, e não seria discriminação por definição”, disse Kukies, chamando zero tarifas de “a melhor medida de aprimoramento de competitividade para ambos os lados”.

“A maneira mais fácil de garantir o equilíbrio e a justiça é para todos irem a zero. Depois, temos livre comércio, eficiência, economias de escala. Podemos pensar em padronização, acesso mútuo no mercado e muitas outras coisas”, disse o ministro.

Na visão de Kukies, essa seria uma maneira muito melhor de realmente reduzir as tarifas simetricamente de ambos os lados, em vez de competir em quem tem tarifas mais altas em quais áreas.

‘A chave é enviar um sinal’ para nós

Questionado sobre se as negociações para um acordo de livre comércio com o governo Trump são realistas, Kukies disse que é mais “um objetivo aspiracional”, pois Washington agora está se movendo em direção a tarifas mais altas do que mais baixas.

Ele disse que a chave é enviar um sinal para Washington de que a Alemanha está disposta a discutir todas as opções, incluindo a redução de tarifas a zero.

“É claro que, se é algo interno, isso também é bom, desde que seja uma solução justa e equilibrada que diminua as tarifas em vez de aumentá -las”, acrescentou o ministro.

Na semana passada, Trump anunciou que os Estados Unidos iriam impor uma nova tarifa de 25% aos carros e caminhões leves importados para os Estados Unidos. Ele disse que as tarifas seriam permanentes e entrariam em vigor em 2 de abril.

Trunfo tem uma crença de longa data de que Os EUA estão sendo tratados injustamente no comércio global.Ele argumenta que muitos países impõem tarifas mais altas aos bens dos EUA do que os Estados Unidos, criando um desequilíbrio.

No entanto, os economistas apontaram que os EUA se beneficiam de ter grandes desequilíbrios comerciais com o resto do mundo, pois o dólar é usado na maioria das comércio, que oferece grandes ventos de cauda à economia dos EUA.

Editado por: Sean sinico