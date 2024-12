A fúria cresce à medida que políticos dos EUA exigem respostas por trás dos misteriosos drones | Notícias dos EUA

O tribunal diz que ‘todas as reivindicações foram rejeitadas’ depois que grupos de direitos humanos entraram com uma ação para impedir a venda de armas, citando a convenção do genocídio.

Um tribunal holandês rejeitou uma proposta de 10 ONG pró-Palestina para impedir a Holanda de exportar armas para Israel e de negociar com colonatos israelitas ilegais no território palestiniano ocupado.

O tribunal distrital de Haia sublinhou na sexta-feira que o Estado tem alguma margem de manobra nas suas políticas e os tribunais não devem apressar-se a intervir.

“O tribunal de medidas provisórias considera que não há razão para impor ao Estado uma proibição total da exportação de bens militares e de dupla utilização”, afirmou num comunicado. “Todas as reivindicações são rejeitadas.”

Os demandantes, citando o elevado número de vítimas civis no ataque de Israel à sitiada Faixa de Gaza, argumentaram que o Estado holandês, como signatário da Convenção do Genocídio de 1948, tem o dever de tomar todas as medidas razoáveis ​​à sua disposição para prevenir o genocídio.

“Israel é culpado de genocídio e apartheid” e “está a usar armas holandesas para travar a guerra”, disse Wout Albers, advogado que representa as ONG, durante as audiências.

As ONG citaram uma ordem de Janeiro dada a Israel pelo Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) para prevenir actos de genocídio em Gaza. O tribunal superior da ONU disse que era plausível que os palestinos estivessem sendo privados de alguns direitos protegidos pela Convenção do Genocídio.

A coligação disse que irá rever a decisão do tribunal e está a considerar um recurso.

Shawan Jabarin, diretor-geral do Al-Haq, descreveu a decisão como uma “injustiça abominável”.

“A Holanda abandonou as regras mais básicas do direito internacional, para evitar a colonização, a anexação, o apartheid e o genocídio”, disse ele.

A decisão em Haia ocorreu um dia depois de um ataque aéreo israelense atingir um prédio residencial no campo de refugiados de Nuseirat, em Gaza, na quinta-feira, matando pelo menos 40 palestinos e ferindo dezenas de outros, segundo médicos.

No mês passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o seu antigo ministro da Defesa, e o chefe militar do Hamas, acusando-os de crimes contra a humanidade relacionados com a guerra de Israel em Gaza.

Os mandados diziam que havia uma razão para acreditar que Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant tinham usado “a fome como método de guerra” ao restringir severamente a ajuda humanitária e tinham intencionalmente como alvo civis no ataque de Israel a Gaza.

No início desta semana, as Nações Unidas afirmaram que a ajuda humanitária ao norte de Gaza, onde a fome é iminente, foi em grande parte bloqueada nos últimos 66 dias desde que as forças israelitas lançaram uma nova ofensiva terrestre no local, deixando entre 65.000 e 75.000 palestinianos sem acesso a alimentos, água. , electricidade ou cuidados de saúde.

A ofensiva de Israel matou pelo menos 44.805 pessoas em Gaza desde Outubro do ano passado, a maioria delas mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

No início deste mês, a Amnistia Internacional acusou Israel de “cometer genocídio” contra os palestinianos em Gaza desde o início da guerra no ano passado. Israel rejeitou as acusações.