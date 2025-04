A guerra de palavras de Israel-Turkey poderia aumentar para a guerra real? – DW – 04/08/2025

As ameaças e insultos vêm de ambos os lados há dias.

A Turquia está tentando estabelecer um “estado neo-otomano” em Síria E se cruzar as “linhas vermelhas”, Israel agirá, alertarão altos funcionários israelenses.

Com seus ataques aéreos em andamento em GazaAssim, Líbano E a Síria, o governo “fundamentalista e racista” de Israel se tornou “a maior ameaça à segurança de nossa região” com “políticas agressivas e expansionistas”, responderam funcionários turcos.

Os mais recentes comentários indiplomáticos vieram no final da semana passada como resultado de Israel bombardear a Síria novamente.

Desde o ex -regime sírio autoritário, liderado pelo ditador Bashar Assad, foi deposto em dezembro de 2024, Israel atingiu vários alvos na Síria. As novas autoridades sírias – ocupadas tentando reunir o país após 14 anos de guerra civil divisória – dizem que não querem nenhum conflito com Israel.

Apesar disso, Israel diz que tem sido forçado a bombardear a Síria Para garantir que o novo governo não usasse as armas do antigo regime contra ele.

Mas os ataques aéreos da semana passada foram diferentes: eles foram destinados a uma mensagem para Peruuma autoridade israelense disse à mídia local.

Os caças israelenses atingiram um aeroporto militar em Hama, bem como atingir os tiyas, ou T4, a base aérea em Homs e um ramo do Centro de Estudos Científicos e Pesquisa em Damasco.

Aparentemente, a Turquia estava se preparando para mover equipamentos, incluindo sofisticados sistemas de defesa aérea HISAR, para a base T4 na Síria Imagem: Axel Heimken/Pool/Afp/Getty Images

A Turquia tem negociado silenciosamente um pacto de defesa com o Novo governo sírio por vários meses agora. Isso incluiria o treinamento de tropas sírias e o uso de bases aéreas sírias, como as atingidas por Israel.

A Turquia argumenta que isso permitiria preencher o vácuo deixado pelo Irã e pela Rússia, ex -apoiadores militares do regime de Assad deposto, para ajudar a estabilizar a Síria e continuar as operações contra o grupo extremista do “Estado Islâmico”.

Israel vê isso de maneira diferente.

“A intenção da Turquia de introduzir sistemas de defesa aérea e o radar nos aeroportos centrais da Síria representa uma ameaça direta à liberdade de ação de Israel na Síria”, escreveu o repórter de defesa de Israel, Ron Ben-Yishai, em uma participação em uma participação local, YNET News. Se a Turquia estivesse na Síria, Israel não seria capaz de usar livremente o espaço aéreo sírio para avançar, por exemplo, argumentou o Irã, Ben-Yishai. Sob o regime de Assad, o uso do espaço aéreo sírio foi mais restrito.

A mídia israelense também apreendeu um relatório da Comissão Nagel Ao avaliar o orçamento de segurança e a construção de força. A Comissão foi criada em agosto de 2024 sob o consultor de segurança israelense em exercício Jacob Nagel, para fazer recomendações para o futuro orçamento de defesa de Israel. Quando o relatório da Comissão foi divulgado em janeiro, os lojas israelenses disseram que avisou sobre uma guerra próxima com a Turquia.

Mas em uma entrevista recenteO próprio Nagel disse: “Eles (relatórios) explodiram por proporção … A presença crescente da Turquia na Síria é algo em que devemos prestar atenção, mas nunca recomendamos iniciar conflitos com a Turquia”.

Também se fala em Israel sobre o medo de um “crescente sunita” em evolução que veria a Turquia, a Síria e o Egito alinhados contra Israel. Essa formação substituiria os temidos anteriormente “Crescente xiita” Liderado pelo Irã, que foi enfraquecido no ano passado. Mas especialistas dizem que a idéia de um “crescente sunita” é improvável: nenhum desses países realmente quer combater Israel.

De fato, dois dias depois Ataques aéreos israelenses na SíriaMinistro das Relações Exteriores da Turquia Hakan Fidan disse à agência de notícias da Reuters Que seu país não quer confronto com Israel.

“A Síria não pertence à Turquia; a Síria não pertence a Israel”, disse Fidan enquanto estava em Bruxelas para uma reunião da OTAN. “A segurança síria deve ser decidida pelos sírios. Se eles querem fazer parceria com certos países e certas comunidades internacionais, são bem -vindas”.

‘Ruptura mais profunda em anos’ entre Israel e Turquia

Como resultado da recente guerra de palavras, as relações turcas-israelenses estão no ponto mais baixo de décadas, dizem os observadores.

“Sim, essa é provavelmente a ruptura mais profunda em anos”, concordou que Yusuf Can, especialista em Turquia e ex-analista do Wilson Center, um think tank de Washington que foi fechado pelo governo Trump no final da semana passada. “Durante muito tempo, a Turquia e Israel tiveram esse arranjo estranho. Mesmo quando estavam politicamente em desacordo, o comércio continuava fluindo. Mas esse amortecedor agora está corroendo … a guerra por procuração é agora uma ameaça muito real, o que não foi o caso antes”.

Em 1949, a Turquia foi um dos primeiros países de maioria muçulmana a estabelecer relações diplomáticas com Israel. As duas nações estabeleceram inteligência, comércio e laços militares e, apesar da retórica inflamatória de ambos o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu de Israel, as duas nações mantiveram esses laços – Mesmo no ano passado.

Então, o que realmente está acontecendo?

Bombardeando a infraestrutura síria, movendo tropas para o território sírio e interferindo em sua política internaIsrael está forçando o governo sírio militarmente fraco a se voltar para a Turquia em busca de ajuda, argumentam observadores.

“Continuação da agressão israelense, as tentativas de ‘desmilitarizar’ o sul da Síria e a interferência na política síria podem … tornar mais provável que (o novo governo sírio) aprofundem a cooperação de defesa com a Turquia, para impedir ainda mais a expansão israelense”, um comentário de meio de março do tanque de reflexão de Bruxelas por Bruxelas O grupo de crise observou.

“Ambos os lados veem o outro como a raiz do problema”, pode dizer à DW. “Na realidade, porém? Depende de quem você pergunta. Ambos têm razão. Os ataques aéreos de Israel e a política de gaza combustiam raiva e instabilidade, sem dúvida. Mas as intervenções regionais da Turquia e o apoio a facções islâmicas também contribuíram para o caos, especialmente na Síria.

O bombardeio israelense na Síria na semana passada matou pelo menos nove pessoas no sudoeste do país, informou a Reuters Imagem: Sam Hariri/AFP/Getty Images

No entanto, Israel E é improvável que a Turquia entre em um confronto direto. As conversas para neutralizar as tensões parecem estar em andamento nesta semana, porque mesmo que Israel atinja acidentalmente os militares turcos, isso poderia arriscar conflitos sérios.

“Nos bastidores, os dois lados parecem entender que um confronto militar direto seria desastroso, especialmente porque a Turquia é um membro da OTAN e Israel é um aliado importante dos EUA”, continuou. “Além disso, se fala de uma mediação possível ou russa para evitar uma espiral completa. Portanto, embora o risco de escalada seja real, ambos os lados estão claramente tentando andar de corda bamba”.

Também é improvável que o aliado mais forte de Israel, os EUA, aprovaria.

“(Presidente dos EUA, Donald) Trump desempenha um papel fundamental nessa conversa, devido ao seu relacionamento com os dois líderes”, observa.

Durante Visita de Netanyahu a Washington esta semanaTrump disse que tinha um “relacionamento muito, muito bom com a Turquia e com o líder”. Ele também disse a Netanyahu para ser razoável e “resolver” quaisquer problemas que ele teve com a Turquia.

Infelizmente, a rivalidade ainda pode acabar ocorrendo na Síria, pode concluir.

Lá as duas nações têm objetivos opostos, Selin Nasi, um membro visitante de estudos turcos na London School of Economics, disse à Radio France Internationale mês passado.

“A Turquia quer ver um estado unitário seguro e estabilizado”, disse Nasi. “Israel, por outro lado, quer ver uma Síria fraca e fragmentada. Sua principal preocupação sempre foi garantir sua fronteira norte”.