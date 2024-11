A Índia está desaparecendo sob a China? – DW – 11/11/2024

Luke Entwistle



UM clube de futebol tem a capacidade de colocar uma cidade no mapa. De um ponto de vista pessoal, revelar as minhas origens Boltonianas no estrangeiro irá invariavelmente suscitar uma referência ao Bolton Wanderers; a cidade e o clube são inseparáveis, indiscerníveis, especialmente internacionalmente. Auxerreuma pequena aldeia ao sul de Paris, composta por pouco mais de 37.000 habitantes, é o equivalente francês.

Foi Guy Roux, o inesgotável ex-gerente do AJA que os colocou lá, conquistando um título da liga, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões e vencendo a Coupe de France em quatro ocasiões ao longo de seus 44 anos de mandato.

Tal como o Bolton, o Auxerre entrou em declínio no início da década de 2010. Rebaixados para a Ligue 2 em 2012, foram necessárias 10 tentativas para redescobrir a primeira divisão e, quando o fizeram, retornaram rapidamente à segunda divisão apenas 12 meses depois. Na temporada passada, foram novamente promovidos, desta vez na primeira vez que pediram, mas em meio às dificuldades financeiras que assolam quase todos os clubes do futebol francês, especialmente os clubes menores, um destino semelhante foi projetado nesta temporada. Os homens de Christophe Pélissier estão a desafiar essas expectativas.

Bar Reims, Montpellier, Le Havre e Angers, que não gastaram um único euro no verão, nenhuma equipa gastou menos que o Auxerre em Liga 1. Relatórios em França indicaram mesmo que a incerteza sobre o acordo de direitos televisivos forçou o clube a desistir do acordo para contratar Tim Jabol-Folcarelli, do Ajaccio, por apenas 2 milhões de euros. Mas enquanto Montpellier, Le Havre e Angers estão entre os últimos quatro da Ligue 1, o gigante Auxerre está voando alto depois de uma surpreendente vitória por 3-1 sobre o aclamado desafiante ao título, o Marselha, no Vélodrome; o resultado, entretanto, não é uma exceção.

O Auxerre venceu quatro dos primeiros cinco jogos em casa, o Stade de l’Abbé-Deschamps, perdendo apenas para o Mónaco, ao mesmo tempo que garantiu vitórias contra adversários como Nice, Rennes e Brest, equipa da Liga dos Campeões.

Depois de derrotar o Rennes por 4-0 em casa na semana passada, dirigiu-se ao Vélodrome com um plano que, para prolongar a comparação com o Bolton, saiu directamente do manual de Sam Allardyce. AJA teve apenas um quarto da posse de bola, mas marcou três quartos dos golos na vitória sobre o Marselha por 3-1, com todos os golos do Auxerre a acontecerem na primeira parte. Assim como o Paris Saint-Germain fez em O clássico quinze dias antes, o Auxerre mandou os fãs do OM para casa mais cedo.

O Auxerre, que tem demonstrado capacidade de ser mais expansivo, principalmente em casa, nesta ocasião sentou-se num bloco baixo, confiando na sua franqueza. O goleiro Donovan Léon já fez uma assistência nesta temporada e conseguiu outra contra o OM. Mais de 58% de seus passes foram lançados nesta temporada. Nenhum outro guarda-redes chega perto, mas tal como a equipa “rota um” do Bolton de Allardyce, também existe um nível técnico nesta equipa que permite transições altamente técnicas e eficientes.

Se há Jay-Jay Okocha nesta equipa, é certamente Hamed Traoré, emprestado pelo Bournemouth, que marcou o terceiro golo do Auxerre frente ao OM, o quinto da temporada. Gaëtan Perrin (quatro gols, quatro assistências) também está prosperando no ataque e, na transição, o futebol é frenético, mas também fluido e preciso. Há um segredo por trás da eficiência do Auxerre no ataque, e ele atende pelo nome de Djibril Cissé.

O ex-atacante do Liverpool e do Marselha subiu na hierarquia do Auxerre e voltou ao clube como técnico de ataque em 2023. “Sou muito vocal, grito e me envolvo muito, assim como fazia quando era jogador”, ele disse ao L’Équipe. No entanto, seu trabalho também se traduz em campo. “O passe de Traoré, seguido de controle e chute de Gaëtan, é o meu trabalho de sexta-feira”, disse Cissé, referindo-se ao segundo gol do Auxerre na vitória sobre o Rennes.

O técnico do Marselha, Roberto De Zerbi, em tempo integral do jogo com o Auxerre Fotografia: Christophe Simon/AFP/Getty Images

O impacto de Cissé é evidente: apenas o Nice (reforçado pela goleada de 8-0 sobre o Saint-Étienne), o PSG e o Marselha marcaram mais do que o Auxerre esta temporada. É um registo que certamente desafia a percepção de que o futebol de contra-ataque e de bloco baixo é um estilo ultrapassado e inerentemente negativo. Se continua a ser adotado por muitos clubes da Ligue 1 nos dias modernos, é também o estilo pelo qual Roux, em sua pompa, era conhecido.

“Viemos com a ambição de marcar. Não podíamos jogar apenas defendendo. Tivemos que causar problemas a eles”, disse Pélissier após a vitória. “Você simplesmente precisa dar confiança aos jogadores com um plano de jogo e uma estratégia.”

É uma vitória que leva o Auxerre ao nono lugar na Ligue 1 e apenas um ponto atrás dos lugares europeus. Poderá Pélissier imitar o feito de Allardyce em Bolton e trazer o futebol europeu de volta? Isso pode ser uma ponte longe demais para um clube que apenas visa a sobrevivência nesta temporada; esse deve – e continuará a ser – o objectivo principal.

Mas para uma pequena aldeia que se tornou sinónimo da sua equipa de futebol, sinónimo de jogadores como Eric Cantona, Basile Boli e Cissé, todos eles que passaram pela academia, há mais do que apenas nostalgia para alimentar o fervor em Auxerre com a esperança de dias mais brilhantes pela frente.

Pontos de discussão

Foi uma derrota para o Auxerre que pôs fim à segunda passagem de Julien Stéphan como treinador do Rennes. Depois de ter substituído Bruno Genesio interinamente no final do ano passado, Stéphan viu o seu contrato renovado em março. Ele venceu apenas cinco jogos desde então. O ex-técnico do Marselha, Jorge Sampaoli, está destinado a substituir Stéphan e esteve na arquibancada no domingo. Ele olhou impotente como Os Rennais continuou a sua péssima sequência, perdendo para o Toulouse, cuja posição no campeonato (10º) reflecte agora melhor a sua qualidade após três vitórias consecutivas. Antes de sua corrida atual, TéFéCé estava nas posições de rebaixamento e dada a sua posição atual apenas um ponto acima da posição de rebaixamento, o Rennes agora está olhando por cima dos ombros.

Guia rápido Resultados da Ligue 1 Mostrar Marselha 1-3 Auxerre, Estrasburgo 1-3 Mónaco, Lens 3-2 Nantes, Angers 2-4 Paris Saint-Germain, Nice 2-2 LOSC, Le Havre 0-3 Reims, Rennes 0-2 Toulouse, Montpellier 3-1 Brest, Lyon 1-0 St-Étienne Obrigado pelo seu feedback.

Sampaoli, como muitos treinadores do Marselha, não permaneceu lá por muito tempo; dada a palestra de Pablo Longoria sobre um “projeto de três anos”, Roberto De Zerbi, que evocou um futuro de longo prazo no clube, procurou contrariar a tendência. Mas se os seus comentários após a derrota para o Auxerre servirem de referência, talvez não. “Se o problema for eu, estou pronto para sair”, disse o italiano que, segundo o L’Équipe, criticou a sua equipa, afirmando que o tinham “humilhado”, e ainda acusou o capitão Leonardo Balerdi de “faltar bolas”. “Uma temporada aqui vale duas ou três em outro clube”, disse Igor Tudor no momento de sua saída do OM no verão de 2023. De Zerbi nunca durou mais de três anos em nenhum de seus clubes anteriores, e no fogão que é Marselha, a pressão já começa a fazer efeito.

John Textor apelou ao Lyon para “humilhar” o rival local Saint-Étienne antes do primeiro derby de Rhônealpin em dois anos. Além do orgulho local, havia também o orgulho norte-americano em jogo, dada a aquisição americana do OL e a chegada da propriedade canadense ao Saint-Étienne no início deste ano. O OL certamente não humilhou o ASSE, chegando a uma vitória um pouco nervosa por 1 a 0, mas mesmo assim continuou em boa forma, o que fez com que a equipe de Pierre Sage perdesse apenas um dos últimos 10 jogos em todas as competições.