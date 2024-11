No Manchester United, o português Ruben Amorim suscita muitas esperanças

Ruben Amorim, durante o jogo da Liga dos Campeões entre Sporting e Manchester City, dia 5 de novembro de 2024, no Stade José Alvalade XXI. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ruben Amorim ainda não assumiu as funções de treinador do Manchester United e as expectativas que o rodeiam já poderão complicar a sua tarefa. Anunciado no banco do clube de futebol, no dia 1é Novembro, o técnico português de 39 anos inicia oficialmente a sua aventura no norte de Inglaterra, segunda-feira, 11 de novembro, onde alguns o fizeram assumir o manto de homem providencial.

Antes de desembarcar as malas no Canal da Mancha, o treinador, recrutado por dez milhões de euros, ainda tinha algumas obrigações a cumprir com o seu antigo empregador, o Sporting Portugal. Incluindo um jogo da Liga dos Campeões frente ao grande rival dos Red Devils, o Manchester City, que terminou com uma prestigiosa vitória dos lisboetas: 4-1.

Não demorou muito para a máquina decolar. “Os torcedores do Manchester United já estão sonhando, Amorim despedaçou o time de Pep Guardiola”manchete, no dia seguinte, Os temposquando o Estrela Diária ele foi irônico sobre o “despertar rude” oferecido pelo técnico “seus novos vizinhos”.

“O United não pode jogar como o Sporting”

O interessado sabia que o resultado desta reunião poderia suscitar emoção entre os fiéis de Old Trafford, alertando para a “conclusões enganosas”. “Se vencermos, eles vão pensar que o novo Alex Ferguson (o antigo treinador emblemático dos Red Devils) chegou e será muito difícil sustentar”alertou ele em entrevista coletiva antes do jogo. E insistir, mais uma vez, no final: “Não podemos transpor uma realidade para outra. O United não pode jogar como (o Sporting)ele não pode ser tão defensivo. Claro, é bom vencer o City. Mas viverei num mundo diferente, temos que partir de um ponto diferente. »

O aviso será suficiente para moderar o ardor dos torcedores? Nada é menos certo. Sob a liderança de “Sir Alex”, entre 1986 e 2023, o Manchester United foi uma das equipas mais temidas da Europa. Durante sua gestão, ela conquistou trinta e oito títulos em todas as competições, incluindo treze na Premier League e dois na Liga dos Campeões. Mas a saída do escocês deixou uma lacuna, que os oito treinadores que o sucederam nunca conseguiram preencher. Desde então, os torcedores aguardam por quem conseguirá devolver o brilho ao clube.

Algumas pessoas já se divertem com os paralelos entre Alex Ferguson e Ruben Amorim. Quando o nativo de Glasgow foi nomeado para o banco do United em 1986, o clube somava 12 pontos após dez jornadas de campeonato… tantos como quando foi anunciada a chegada do lisboeta, trinta e oito anos depois. Além disso, nenhum dos dois nunca havia treinado fora de seu país natal antes de ingressar nos Red Devils.

Um grupo de jovens jogadores

Ruben Amorim, que encerrou a carreira profissional como jogador em 2017, converteu-se a treinador a partir da temporada 2018-19. Depois de uma rápida passagem pelo Braga, ingressou no Sporting em março de 2020 por dez milhões de euros. Em sua primeira temporada completa em 2021-22, ele venceu o campeonato, encerrando a seca de dezenove anos do clube; o suficiente para elevá-lo entre os representantes da jovem guarda de técnicos europeus.

Cobiçado por vários times europeus – alguns até o imaginavam substituindo Pep Guardiola no City, ao final do contrato do catalão em 2025 –, ele assinou com o Manchester United quando teve um início de temporada perfeito no clube lisboeta, ainda invicto no a liga e na Copa da Europa.

Adepto do 3-4-3 e que oferece um jogo ofensivo, Ruben Amorim conta com um conjunto de jovens jogadores para montar o seu plantel. O treinador pode orgulhar-se de ter lançado Nuno Mendes, Matheus Nunes e João Palhinha nas cores do clube lisboeta – este último já se transferiu para Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern Munique. Ou, mais recentemente, o Sporting sueco, Viktor Gyökeres. Recrutado em 2023 do Coventry City no D2 inglês, é hoje o artilheiro da Europa, com 23 gols em 18 jogos nesta temporada em todas as competições, incluindo um hat-trick contra o City. “Não vou assinar (Jogadores esportivos) em janeiro, já avisou Ruben Amorim. Não sei sobre o verão. O principal é aguentar até lá. Depois veremos. »

Na ausência da sua tropa, o treinador tentará importar a sua filosofia de jogo para todo o Canal da Mancha. Mesmo que o desafio que o espera seja diferente, especialmente tendo em conta o tamanho da instituição do Manchester United, e a pressão que terá de enfrentar não são os mesmos. Ele terá a difícil tarefa de tentar colocar novamente o clube do norte da Inglaterra, que não vence o campeonato desde 2013, no centro das atenções.