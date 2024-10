A influência russa em Bangui está disfarçada de cultura? – DW – 28/10/2024

A influência crescente da Rússia em África é evidente no República Centro-Africana (RCA)que reforçou os seus laços com o Kremlin através de uma acordo de defesa de 2018 que concedeu o Grupo Wagnerum grupo militar privado russo, um papel maior no país.

Instrutores militares russos forneceram armas ao seu exército, treinaram soldados para combater os rebeldes e serviram como guarda-costas do presidente centro-africano Faustin-Archange Touadera.

A República Centro-Africana procurou ajuda em 2018 do grupo mercantil russo Wagner Imagem: Barbara Debout/​AFP/​Getty Images/AFP

Atrás da cortina cultural

Um dos intervenientes centrais na presença russa é Dmitri Sytyi, um especialista em marketing e economista de 35 anos, que dirige a Russian House, um centro cultural russo na capital da RCA, Bangui.

Sytyi gosta de falar sobre cursos de russo e noites de música e teatro russo para os habitantes locais.

Mas os observadores afirmam que a sua influência é tão significativa que suspeitam que ele seja uma das figuras-chave no Grupo Wagner.

A organização paramilitar russa é também acusada de estar envolvida em actividades em toda a África, incluindo operações na Líbia, Sudão, Mali, Burkina Faso e Níger.

Também é acusado de desempenhar um papel importante na A guerra da Rússia na Ucrânia. O líder anterior de Wagner, Evgeny Prigozhinmorreu em um acidente de avião na Rússia em 2023algumas semanas depois de o grupo mercenário ter organizado um motim contra o Kremlin.

“Estamos continuando o que ele começou”, disse Sytyi, referindo-se a Prigozhin.

Sytyi descreveu a morte de Prigozhin como uma grande perda para África, especialmente para a RCA, e observou que África é um continente do futuro.

“O objectivo da nossa política é ajudar a RCA”, disse ele. “Tudo gira em torno desta política de ajuda. Não se trata de fazer valer os nossos interesses.”

A entrada estratégica de Wagner

Do ponto de vista da RCA, Wagner conquistou uma posição no país no momento certo, de acordo com Beverly Ochieng, analista de segurança do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um grupo de reflexão com sede em Washington.

“Havia um sentimento de que a França, a potência dominante na RCA e uma antiga potência colonial, e a ONU não tinham feito o suficiente porque a violência crescente dos rebeldes ameaçava um governo eleito”, disse Ochieng à DW.

Ela acrescentou que isto permitiu a Moscovo dominar o sector de segurança, bem como o sector mineiro, que não poderia ser controlado apesar de leis mineiras claras.

“O que me incomoda nos russos e na sua abordagem na República Centro-Africana é o facto de quererem agir com tanta impunidade e tomar as minas por todos os meios necessários”, disse Philip Obagi, correspondente do The Daily Beast na Nigéria, que pesquisou a mineração. na região de conflito.

Obagi acusa tanto os russos quanto os rebeldes de ganância. Eles querem controlar as minas e não negociar, segundo Obagi, que disse que é por isso que não houve nenhuma melhoria recente na estabilidade e na paz na RCA.

De vítima de bomba a influenciadora

Sytyi rejeitou as acusações de graves violações dos direitos humanos contra ex-mercenários da Wagner, feitas por jornalistas, ONG e pelo Reino Unido, como propaganda ocidental.

Ele próprio foi vítima de um ataque com bomba no final de 2022, que o levou a usar uma prótese no braço direito.

“Os jornalistas que afirmam nos seus artigos que eu estava por detrás do ataque estão a concordar com este acto de terrorismo”, disse ele.

Sytyi está nas listas de sanções dos EUA e da União Europeia em conexão com as alegações de abuso de direitos. Ele também é um dos acionistas da Lobaye Invest, que está em listas de sanções internacionais .

A empresa está envolvida na exploração de novas jazidas de matérias-primas e participa do financiamento das atividades da Wagner.

Sytyi disse à DW que é antes de tudo um “embaixador cultural da Rússia”. No entanto, admite realizar ocasionalmente outras “missões de desarmamento” em nome do Presidente Touadera com os grupos armados na África Central.

Influência política em vez de trabalho cultural

De acordo com Ochieng, Sytyi dirige um centro cultural — mas também está em posição de exercer uma influência política significativa sobre as negociações governamentais e as suas condições. “Sytyi atua no aparato de segurança, é o chefe da inteligência militar russa e o chefe de todos aqueles que se revezam para treinar tropas auxiliares em Berengo”, disse o especialista em segurança, referindo-se a um base militar russa planejada na cidade de Berengo, no sul, equipada para atender às necessidades de 10.000 soldados.

“Então, oficialmente, eles são treinadores russos, mas na realidade são membros do Wagner que possuem empresas”, disse o ex-legislador centro-africano Jean-Pierre Mara no podcast em francês de 2023 da DW. QuemO QueComo?

A base planeada em Berengo – que já tem um aeroporto e outras instalações necessárias para o funcionamento de uma base militar – é outra peça do puzzle com que a Rússia está obviamente a tentar expandir a sua influência em toda a África. “A República Centro-Africana é uma espécie de projeto piloto para a nova política africana da Rússia”, disse Sytyi à DW.

Muitos outros países estão a observar atentamente o desenvolvimento das relações com a RCA, pois isso poderá sinalizar o futuro da influência da Rússia em África.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão

Zigoto Tchaya Tchameni, Sandrine Blanchard e Eddy Micah Jr.