‘A Inglaterra vem antes do clube’: Harry Kane critica companheiros por desistências | Inglaterra

Harry Kane deu uma bronca na longa lista de ausentes da Inglaterra, dizendo que o clube nunca deveria vir antes do país e sugerindo que alguns jogadores usaram o calendário lotado como desculpa para se retirarem do último acampamento de Lee Carsley no comando.

O capitão e artilheiro da Inglaterra nunca procurou fugir de suas obrigações internacionais, mesmo quando lutava contra lesões ou fadiga, e está frustrado porque o sentimento de orgulho na camisa parece ter desaparecido desde o saída de Gareth Southgate em julho.

Southgate gostava muito de jogadores que compareciam aos times e conseguiu construir um ambiente de equipe agradável. Mas como Thomas Tuchel não assumirá o cargo de treinador principal até o ano novo, há falta de entusiasmo em torno dos jogos desta semana da Liga das Nações contra a Grécia e a República da Irlanda. Lee Carsley viu nove jogadores serem retirados de sua equipe final no cargo interino – alguns estão obviamente lesionados, mas outros correm o risco de serem acusados ​​​​de tirar vantagem da situação – e Kane teme que a cultura instilada por Southgate tenha diminuído.

“A alegria de jogar Inglaterra – ele trouxe isso de volta”, disse o atacante à ITV. “Todas as pessoas do acampamento estavam animadas para vir, todas as pessoas do acampamento queriam jogar pela Inglaterra. Isso é o mais importante. A Inglaterra vem antes de tudo. A Inglaterra vem antes do clube. Inglaterra, é a coisa mais importante que você joga como jogador de futebol profissional. Gareth estava entusiasmado com isso.

“Ele não tinha medo de tomar decisões se isso começasse a surgir de certos jogadores. É uma pena esta semana. Obviamente é um período difícil da temporada. Talvez tenha havido um pouco de aproveitamento disso. Eu realmente não gosto disso, para ser totalmente honesto. A Inglaterra vem antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação de clube.”

Oito jogadores desistiram dos dois jogos.

Kane foi muito mais positivo quanto à nomeação de Tuchel como técnico da Inglaterra a partir de janeiro. “Para ser honesto, fiquei surpreso”, disse ele. “Eu não estava esperando por isso. Trabalhei com Thomas no ano passado e tive um relacionamento muito bom com ele e esperava que ele voltasse ao futebol de clubes, mas fiquei agradavelmente surpreso e ele foi uma grande parte de minha ida para o Bayern de Munique. Ele é uma ótima pessoa e sente que trará muita energia e paixão para a equipe

“É preciso tentar escolher o melhor treinador para vencer um grande torneio e estamos nessa fase agora. O único passo é vencer e Thomas traz uma mentalidade vencedora. Principalmente em torneios, algo em que ele se destaca. Taticamente, ele é um dos melhores dirigentes que existe. Ele tinha um certo jeito no Bayern, mas isso era diferente no Chelsea, então será interessante ver como ele nos vê. Taticamente ele tem um cérebro incrível e entende todas as pequenas coisas que importam.”

Kane acredita que a Associação de Futebol encontrou o sucessor certo para Southgate. “Ele fala francamente se você está indo bem ou mal”, disse ele. “Ele trata você como um adulto e em campo é exigente.”