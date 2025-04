A Itália envia 40 requerentes de asilo rejeitados para a Albânia – DW – 04/12/2025

É o primeiro dia real da primavera em Düsseldorf. Mesmo que seja tentador passar a tarde ao sol, a visita guiada à exposição “Mamãe. De Maria a Merkel“No Kunstpalast está totalmente reservado.

Este não é um passeio comum.

É chamado de “Arte With Baby” e é concebido exclusivamente para pais com bebês. Os participantes são fáceis de detectar: ​​estão empurrando carrinhos de bebê, carregando estilos de bebê ou amamentação durante o passeio.

Os bebês são indesejados em museus?

“Você já esteve em um passeio como este?” pergunta a historiadora de arte Bettina Zippel, que está liderando o grupo através do exposição hoje. “Não, sempre foi totalmente reservado”, responde uma mãe. Os outros imediatamente concordam. Deve haver mais passeios como este, dizem eles. Muitos reservaram isso com um mês de antecedência; Alguns até viajaram de outras cidades para participar.

O passeio foi oferecido no Kunstpalast Düsseldorf há 10 anos. Foi iniciado pela historiadora de arte Carola Werhahn, que já estava familiarizada com o conceito de sua cidade natal, Colônia.

Quando ela morava lá, ela levou sua filha recém-nascida em tais passeios no Museu Ludwig e no Museu Wallraf-Richartz-e acabou liderando um pouco. Quando se mudou para Düsseldorf, ela também estabeleceu o formato lá.

“Eu acho ótimo quando, como uma nova mãe, você pode fazer algo pela sua mente”, diz Werhahn.

Historiadora de arte Carola Werhahn Imagem: Privat

Passeios como esse existem não apenas nas cidades alemãs, mas em todo o mundo, de Orange County a São Paulo e Viena. Eles são prova de que, para muitas mães, isso parece um espaço seguro de que precisam.

O tema da exposição de hoje, apropriadamente, é (não) maternidade. Uma néon “Mama” brilha em letras maiúsculas laranja em um fundo rosa acima da entrada. O título do programa, “Mama. De Maria a Merkel“Dicas sobre a diversidade das 120 exposições.

Existem muitos aspectos na maternidade e diz respeito a todos; Afinal, todo mundo tem uma mãe. A exposição, com curadoria de Linda Conze, Westrey Page e Anna Christina Schütz, aborda o trabalho de assistência, abortoo desejo não realizado de ter filhos, relacionamentos mãe-filho e estereótipos.

Enquanto ela era chanceler, Angela Merkel foi apelidada de ‘Mutti’ – o líder materno dos alemães Image: Djamilia Prange de Oliveira/DW

Amiga grávida da Barbie Midge

Um exemplo: como parte de sua série de “família feliz”, Barbie O fabricante Mattel lançou uma versão grávida do amigo da Barbie Midge. Mas em 2002, “Midge grávida” foi retirado das prateleiras das lojas. Muitos clientes reclamaram que ela parecia uma mãe solteira e que o brinquedo estava glorificando a gravidez na adolescência.

A Mattel lançou uma nova versão de Midge, agora vestindo um anel no dedo. Seu marido, Allan, e o filho, Ryan, também foram incluídos no pacote. O conjunto de brinquedos “Happy Family” agora está em exibição no Kunstpalast Düsseldorf e serve como um lembrete de quão difícil é se afastar dos modelos familiares tradicionais.

Amiga grávida da Barbie, Midge, recebeu um anel de casamento e um marido após reclamações de clientes Image: Djamilia Prange de Oliveira/DW

Isso também é evidente através das participantes exclusivamente femininas da turnê; Nenhum pai participou daquele dia. Mas as mães presentes estavam particularmente entusiasmadas com as exposições menos tradicionais. Por exemplo, aqueles que abordam o aborto, famílias estranhas e diversasou amamentação em espaços públicos.

E por falar em amamentação: o passeio também demonstra claramente a atitude ambivalente da sociedade em relação às mães e crianças em espaços públicos. “Está relaxado porque você sabe que não está perturbando ninguém”, diz Julia, por exemplo, com seu recém-nascido com cabelos ruivos em seus braços. Outra mãe concorda, dizendo que não entraria em uma exposição com seu bebê, temendo que ela pudesse perturbar outros amantes da arte.

Amamentação como um indicador de aceitação social

Ainda não há evidências científicas sobre a extensão em que as mães com bebês se sentem indesejáveis ​​nos espaços públicos. Mas as pesquisas sobre a amamentação em público fornecem algumas dicas.

De acordo com um 2022 estudar publicado no diário acadêmico alemão Boletim de Saúde Federalembora mais e mais mães na Alemanha agora estejam amamentando em espaços públicos, cerca de 40% das mulheres pesquisadas relataram ter experimentado reações mistas enquanto amamentam seu bebê – a aparência principalmente desaprovadora. Cerca de um quarto dessas mulheres também tiveram que lidar com críticas ou até insultos.

A amamentação em público não é explicitamente permitida por lei na Alemanha, ao contrário da Grã -Bretanha ou da Austrália, por exemplo.

Os manuais em ‘como ser uma boa mãe’ abundam Image: Djamilia Prange de Oliveira/DW

Outra exposição demonstra que ainda se espera que as mães se submetam a inúmeras expectativas sociais: uma estante de 4 metros de altura cheia de “manuais para mães” e manuais na maternidade. Talvez alguns pais possam ser despertados para deixar através deles também.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.