A lua desaparecerá completamente na noite de quinta a sexta -feira e a esse favor reduzirá

Será o primeiro do ano. Durante a noite de quinta a sexta, um eclipse O total da lua ocorrerá. Graças a este espetáculo celestial e pouco frequente, a lua reduzirá. Esse fenômeno ocorre cerca de duas vezes por ano, quando o sol, a terra e a lua estão perfeitamente alinhados, e a lua está em sua fase completa.

A estrela desliza para a sombra da terra, que depois exibe os raios solares, e gradualmente perde seu brilho branco. No entanto, não sai: a terra continua a devolver a luz do sol à lua, através de raios que tomam um tom vermelho. Essa cor de cobre é devida à luz solar filtrada pela atmosfera da Terra, cujo componente vermelho é fortemente refratado e desviado na sombra da terra projetada na lua.

O eclipse será visível em toda a sua fase do continente americano, uma grande parte dos oceanos do Pacífico e do Atlântico, bem como no extremo oeste da Europa e África. Durará cerca de seis horas e toda a sua fase – quando a estrela estiver completamente à sombra da terra – pouco mais de uma hora.

Duas semanas depois, um eclipse parcial do sol

Na França continental, o eclipse será total entre 7:26 da manhã e 8 da manhã, com um máximo às 7:58 da manhã, de acordo com o Instituto de Mecânica Celestial e o cálculo de Ephemeris (IMCCE). Somente os habitantes da Bretanha Ocidental poderão, portanto, tirar proveito de toda a fase no final da noite, se o céu estiver limpo. Em outros lugares, a lua já estará mentindo.

Alguns dias depois, em 29 de março, foi um eclipse parcial do sol que cobrirá parte do globo terrestre. Será visível no leste do Canadá, Europa, norte da Rússia e noroeste da África.

Como no caso do eclipse lunar, ocorre um eclipse solar quando o sol, a lua e a terra estão perfeitamente alinhados. Mas desta vez, é a lua que é interposta entre o sol e a terra e obscurece a estrela, totalmente ou em parte. Na França continental, começará às 9h50 e terminará às 13h43, com um máximo às 11h47. O sol estará escondido em 31,4 % no quimper, 23,5 % em Paris, mas apenas 9,9 % em Nice, de acordo com o IMCCE.

Tenha cuidado, no entanto, porque mesmo no caso de um eclipse parcial, o sol não deve ser observado diretamente com o olho nu, mas apenas usando óculos especiais. Seus raios podem queimar a retina, com consequências irreversíveis.

Ir além: As fases da lua e os eclipses em 2025.

