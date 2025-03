O ex -líder das Filipinas Duterte, explicou o caso da ICC

Quatro jornalistas russos estão atualmente em julgamento em Moscouacusado de envolvimento em um grupo “extremista”.

O grupo em questão é a base para o combate à corrupção, fundada pelo falecido líder da oposição Alexei NavanlyQuem morreu no início de 2024 em uma colônia penal do Ártico em circunstâncias pouco claras. Em 2021, as autoridades russas designadas e proibiu a fundação como extremista.

Todos os quatro réus negam as acusações e argumentam que não trabalharam para a fundação, mas estavam relatando de forma independente.

Na quinta -feira, Antonina Favorskaya, Artyom Kriger, Konstantin Gabov e Sergey Karelin apresentarão seus argumentos finais. O veredicto deve ser entregue em cinco dias.

Se considerado culpado, os réus enfrentam até seis anos de prisão. O Memorial dos Prisioneiros Políticos de Projeto de Direitos Humanos da Rússia os classificou prisioneiros políticos.

O julgamento ocorreu a portas fechadas. Poucos detalhes são conhecidos, mas os jornalistas presos (descritos abaixo) têm escrito cartas para manter contato com o mundo exterior.

Antonina Favorskaya, 35

Antonina Favorskaya costumava ser uma atriz de cinema e teatro. Após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022, ela se tornou fotógrafa do tribunal e começou a cobrir as audiências de prisioneiros políticos, incluindo os de Alexei Navalny.

Antonina Kravtsova é mais conhecida sob seu pseudônimo Antonina Favorskaya Imagem: Dmitry Serebryakov/AP/DPA/Picture Alliance

Ela foi presumivelmente a última jornalista a capturar imagens do proeminente líder da oposição pouco antes de sua morte. Como muitos outros, Favorskaya apóia a visão que Navalny foi morto pelas autoridades russas.

Favorskaya, cujo nome verdadeiro é Antonina Kravtsova, foi preso em março de 2024. Desde então, seus apoiadores publicaram algumas de suas cartas no serviço de mensagens instantâneas Telegramaem que ela explica por que ficou na Rússia, apesar do risco: “Eu acredito em nosso povo. (…) e tenho certeza de que, no final, a história fará tudo certo”.

Ainda assim, o jornalista também escreveu abertamente sobre censuraNa Rússia: “Minhas mãos estão amarradas e minha boca é costurada.”

Artyom Wars, 24

Como Favorskaya, Artyom Kriger trabalhou para a Sotavision, uma consultoria independente de notícias russa que abrange amplamente os abusos dos direitos humanos, protestos e julgamentos políticos. Ele foi preso em junho de 2024 e acusado de participar das atividades de um grupo extremista.

Falando com jornalistas, Kriger explicou que as acusações niveladas contra ele incluíram participar de uma pesquisa de rua, que ele postou mais tarde na plataforma de compartilhamento de vídeo YouTube.

Protestando contra Putin: a oposição russa no exílio Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Em uma carta à DW, o jornalista escreveu que estar na prisão era difícil para ele, mas que ele estava tentando manter a esperança. Antes do início do julgamento de portas fechadas, Kriger pediu aos russos que temiam sua liberdade de deixar o país: “Você pode ver de nós que isso não é brincadeira, alguém pode ser acusado de qualquer coisa”.

Konstantin Gabov, 38

Konstantiv Gabov é um produtor freelancer que trabalhou com várias agências, incluindo a revista internacional de notícias Reuters e a emissora Radio Liberty.

Gabov também trabalhou no Bureau de Moscou da DW por um tempo. Ele foi preso em abril de 2024 e acusado de participação em um grupo extremista. Ele é acusado de ter produzido um vídeo para o canal do YouTube, administrado pela base proibida para o combate à corrupção.

Konstantin Gabov costumava trabalhar no Bureau de Moscou da DW Imagem: DW

Em suas cartas, Gabov costuma escrever sobre suas experiências na prisão e o quão lentamente o tempo parece passar.

Um amigo relatou recentemente que Gabov “escreve que ele está se tornando cada vez mais cansado com o passar dos dias e que ele não tem nada a ver com esse caso” (…) “Ele diz que é assim que as coisas acontecem na Rússia – primeiro elas o prendem, depois começam a investigar”.

No final de 2024, DW obteve uma cópia de uma carta na qual Gabov reclamou de seu célula sendo superlotada. Depois que a mídia relatou extensivamente as condições desumanas em que ele estava sendo mantido, Gabov foi transferido para uma célula diferente.

Gabov freqüentemente escreve sobre as pequenas coisas que ajudam a animá -lo na prisão – como a vista de sua janela do rio Yausa ou uma xícara de café – e embora seus amigos digam que ele não perdeu nem seu otimismo nem seu senso de ironia na prisão – eles observam preocupação com a preocupação de que ele perdeu outra coisa, cerca de 12 quilos (26 libras) em três meses.

Sergey Karelin, 42

O cinegrafista Sergey Karelin está em uma prisão russa desde abril de 2024. Ele foi preso na região do Murmansk do norte da Rússia e acusado de ser membro de uma organização extremista.

Como Gabov, Karelin foi acusado de preparar material para o canal do YouTube da Navalny Anti-Corrupção Foundation. Ele também negou as acusações.

Karelin passou muito tempo trabalhando para o Bureau de Moscou da DW, até o Ministério das Relações Exteriores da Rússia Licença de transmissão da DW cancelada e forçou a saída a fechar seu escritório em 2022. Ele também trabalhou para outras agências, incluindo a Associated Press (AP).

Como jornalista, Karelin frequentemente visitava colônias penal e centros de detenção. Agora, atrás das grades, ele diz que é “muito difícil não perder a esperança”, como informou o jornal russo independente Novaya Gazeta.

Em uma carta à DW, Karelin escreveu que, apesar das circunstâncias, ele foi capaz de se manter ocupado enquanto era detido. Ele disse que mantinha um diário, leu muito, jogou xadrez e respondeu às muitas cartas que recebeu. Karelin diz que gosta de corresponder, mesmo com estranhos: “Gosto quando as pessoas enviam retratos de si mesmos. Eu os coloquei na minha frente, e é como se eu estivesse falando diretamente com eles”.

Karelin, que diz que está em 13 células diferentes desde sua prisão, também diz que “esteve em várias situações” durante esse período.

Sergey Karelin está preocupado que ele só possa ver a liberdade após uma troca de prisioneiros Imagem: AP Photo/Picture Alliance

O jornalista, que também detém nacionalidade israelense, disse que não teme o veredicto, mesmo que não espere que seja favorável. Ele deseja ver sua família e está preocupado com o fato de isso só ser possível em uma troca. Mas, ele disse, ele quer ser livre na Rússia.

“Estou preocupado em não poder mais ver meus avós”, escreveu ele, acrescentando que seu avô, 101, e a filha, 3, acham que ele está fora dos negócios.

‘Nós nunca poderíamos ter imaginado’

Juri Resheto da DW, que atualmente lidera Bureau da DW na capital da Letônia Riga, Costumava liderar o Bureau de Moscou da DW e lembra com carinho trabalhar com seus ex -colegas. “Conheço Konstantin Gabov e Sergey Karelin muito bem (….) Viajamos muito com Sergey Karelin, e uma viagem de negócios nos levou a Riga”.

“Naquela época, nunca poderíamos imaginar que eu acabaria aqui e eles estariam presos”, disse Resheto.

“Mas tenho certeza de que os dois permanecerão fiéis aos seus chamados como jornalistas”, acrescentou.

“O fato de terem sido presos demonstra que é impossível permanecer aberto, honesto e incorruptível em seu trabalho (na Rússia), mantendo os padrões jornalísticos e mantendo um código jornalístico de ética. E essa é a base do que fazemos”.

Este artigo foi traduzido do alemão.