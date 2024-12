a magia do Brest continua com um novo sucesso contra o PSV Eindhoven

Julien Le Cardinal, jogador do Brest (frente), único artilheiro da partida entre Brest e PSV Eindhoven, terça-feira, 10 de dezembro de 2024, no estádio Roudourou em Guingamp (Côtes-d’Armor). MATHIEU PATTIER/AP

E quatro. Depois de vencer Sturm Graz, RB Salsbourg e Sparta Praga, os jogadores do Stade Brestois alcançaram novo sucesso na campanha europeia ao vencer o PSV Eindhoven (1-0) na terça-feira, 10 de dezembro, em Guingamp, na sexta jornada da Liga dos Campeões.

Com 13 pontos, o Brest está provisoriamente em quinto lugar na tabela e pode almejar uma vaga entre os oito primeiros da fase do campeonato – se classifica diretamente para as oitavas de final. De acordo com as probabilidades matemáticas, o clube bretão já tem a garantia de terminar entre os vinte e quatro primeiros e de disputar, pelo menos, um play-off.

“Na verdade, não é uma conquista pequena para o clube que somos e é verdade que há muito orgulho esta noite”comentou o técnico Eric Roy em entrevista coletiva.

Os espectadores do estádio Roudourou, mais uma vez um local muito barulhento e vibrante, podem estar felizes. Quase viram dois fósforos pelo preço de um. No primeiro período, o Brest voltou a fazer o truque do “Doctor Championship e Mister Champions League” ao mostrar a sua melhor cara, a da Taça dos Campeões Europeus, em oposição às suas atuações mais laboriosas na Ligue 1.

tumulto de energia

Desde os primeiros segundos da partida, a energia dos Vermelhos e Brancos foi total. A cada bola tocada por um jogador holandês, um ou dois Brestois avançavam sobre ele, sem lhe dar trégua.

“Não podemos esperar poder vencer este tipo de adversário, que tem experiência em todas estas competições, que tem experiência, que tem meios, que tem jogadores, que tem talento… se não colocarmos esta intensidade , essa agressividade que nos caracteriza”justificou Eric Roy.

Com a bola nos pés, os finisterianos também foram muito precisos e muito inteligentes nos lançamentos de bola. Mas as ausências do seu mestre de jogo, Pierre Lees-Melou, no meio do campo e da sua torre de controle, Ludovic Ajorque, na frente, tão valioso com o seu jogo de desvio, fizeram-se sentir no último terço do campo. Além de muitos golpes cruzados de Mahdi Camara (21e) e Mama Baldé (26e), todas essas boas intenções foram em vão.

Foram até os homens de Peter Bosz que criaram as melhores oportunidades, mas defrontaram Marco Bizot, que recordou a memória do seu país natal ao realizar um grande jogo. Depois de um bom aquecimento com um golpe rasteiro de Malik Tillman (12e), ele fez duas prodigiosas defesas reflexas em um meio-voleio de Olivier Boscagli a seis metros (20e) e em uma cabeçada de Luuk De Jong (39e), da qual já havia repelido uma tentativa oito minutos antes.

Todos estes esforços acabaram por dar frutos e o último quarto de hora do primeiro tempo pareceu interminável ao Brest mas, como definitivamente não fazem nada como todos os outros, foi aí que encontraram a falha. Em uma cobrança de falta bastante inócua, Baldé se lançou como um homem faminto para a bola, De Jong desviou involuntariamente e Julien Le Cardinal apareceu no poste mais distante para finalizar com um grande chute para o fundo da rede (1-0, 43e).

Real Madrid em janeiro

O segundo ato fez jus ao nome porque foi uma partida completamente diferente – quase um ataque-defesa – mas, paradoxalmente, os bretões foram mais perigosos nesta configuração. Do 46e minuto, Baldé poderia ter feito o contra-ataque, mas ainda assim faltou precisão; o zagueiro holandês Ryan Flamingo defendeu na linha uma tentativa de Hugo Magnetti, que havia driblado o goleiro Walter Benitez (71e), autor, seis minutos depois de um resgate milagroso diante de Mathias Pereira-Lage (77e).

Bizot não ficou para trás, fazendo um bom passeio à frente de Noa Lang (50e) e principalmente ao desviar no poste direito um chute poderoso de Ricardo Pepi (77e).

Até a videoarbitragem (VAR) veio em socorro dos bretões aos 67e minuto em que o árbitro espanhol Jose Maria Sanchez apitou um pênalti para Eindhoven em uma bola de handebol de Abdoulaye Ndiaye antes de perceber, ao assistir as imagens, que a bola havia quicado primeiro em sua coxa.

Os Brestois, que se deram um excelente presente de Natal antecipado, poderão continuar a tocar as estrelas em janeiro de 2025, com um jogo frente ao Shaktar Donetsk, antes da grande final da fase do campeonato: a recepção ao Real Madrid, o seu prestígio, suas estrelas e suas quinze Ligas dos Campeões.