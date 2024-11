A morte de Jim Hoagland, grande escritor do “Washington Post”

Sahra Wagenknechto líder da nova esquerda BSW partido que leva seu nome, lamentou um “aumento dramático da pobreza na velhice” em uma entrevista à agência de notícias alemã dpa publicada no sábado.

Dados do Eurostat sobre pensionistas em risco de pobreza

O BSW emitiu um pedido formal de informação à agência estatística da União Europeia, Eurostat, que concluiu que cerca de 3,2 milhões de pessoas com 65 anos ou mais na Alemanha estavam em risco de pobreza.

Os dados do Eurostat sugerem que cerca de um em cada seis pensionistas do país se enquadra nesta categoria.

O número aumentou ligeiramente em 2023, para 3,245 milhões, de 3,157 milhões no ano anterior. Mas em 2021, no meio da pressão inflacionista que se seguiu à pandemia da COVID, era de 3,3 milhões.

Em 2013, apenas 2,4 milhões estavam em risco de pobreza, sendo a definição do Eurostat se o rendimento total de um pensionista, incluindo benefícios, for inferior a 60% do rendimento mediano nacional.

No entanto, as mudanças demográficas na Alemanha e o envelhecimento da sua população desempenham um papel significativo neste aumento, com a população pensionista a aumentar mais de 50% desde 1991, passando de 12 milhões para 18,7 milhões em 2022.

Problema comum de campanha para BSW, à medida que a votação instantânea se aproxima

“Entretanto, a pobreza dos reformados afecta até a classe média”, disse Wagenknecht, que se separou formalmente do Partido da Esquerda socialista e formou o novo partido em Janeiro, à dpa no sábado.

Ela alegou que nem o Chanceler Olaf Scholztambém ex-ministro das Finanças, nem o seu adversário da CDU Friedrich Merz tinha uma resposta para o problema.

Com vista à realização de eleições antecipadas em Fevereiro na Alemanha, Wagenknecht disse que boas pensões eram um “ponto focal” para o seu BSW.

O partido dissidente de Wagenknecht tenta casar propostas internas de grandes gastos com apelos para reduzir a migração e também para repensar a política externa em lugares como a Ucrânia e o Médio Oriente Imagem: Christian Mang/REUTERS

Seu partido aborda frequentemente essas questões. No mês passado, solicitou dados ao serviço de estatística alemão sobre o número de indivíduos com 65 anos ou mais que necessitavam de pagamentos de segurança social para complementar as suas pensões na Alemanha.

Quase 730.000 pessoas fizeram-no no segundo trimestre de 2024, descobriu o Destatis, novamente com um aumento bastante acentuado ao longo dos últimos 10 anos, num contexto de expansão da população reformada.

Novo partido com lacuna de financiamento

Wagenknecht também apareceu nas publicações do grupo jornalístico alemão RND no sábado, novamente defendendo ações para reduzir o custo de vida.

Neste caso, ela pedia mais legislação no Bundestag antes das eleições de Fevereiro, mas desta vez não por parte do governo minoritário remanescente, mas sim liderado pela oposição.

Ela disse que haveria uma maioria parlamentar para revogar as novas leis controversas sobre os preços do aquecimento implementadas no início do mandato do governo.

Ela classificou a legislação sobre aquecimento como uma das “mais ilógicas e, a longo prazo, caras para os cidadãos” dos últimos três anos.

“Não protege o clima, mas sim representa a imposição do Estado, querendo governar até às caves de aquecimento dos nossos cidadãos”, disse ela aos jornais.

Wagenknecht e o BSW também precisam de dinheiro, especialmente agora que a data das eleições foi antecipada.

Embora o novo partido se qualifique, em teoria, agora para assistência de financiamento de campanha estadual para as próximas eleições federais, tendo representação garantida no Parlamento Europeu e alguns parlamentos estaduais desde a sua formação em Janeiro, os responsáveis ​​do partido dizem que os fundos não estarão praticamente disponíveis até 2025 e, portanto, não fluirão a tempo.

O tesoureiro do partido, Ralph Suikat, disse na sexta-feira que o BSW estava buscando doações de apoiadores, que afirma reembolsar em 2025, ou, se necessário, mais empréstimos formais. Wagenknecht também disse que a questão do financiamento da campanha apresenta “certos desafios”.

msh/lo (dpa, AFP, epd)