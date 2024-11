‘A atmosfera era elétrica’ – a queda e ascensão dos cinemas em Marrocos | Cinema

“Costumava-se fumar lá dentro”, lembra Omar Edressi sobre o Cinema Rif, o cinema de 86 anos que ainda existe no Grand Socco de Tânger. “A primeira coisa que lhe deu as boas-vindas ao entrar no prédio foi uma espessa nuvem de vapor.”

Os ingressos para o cinema eram muito mais baratos na década de 1970, quando Edressi, um amante do cinema local, visitava – custava apenas um dirham (US$ 0,10) de entrada, um sanduíche e um refrigerante. Hoje, um ingresso custará cerca de 50 dirham (US$ 5) e um refrigerante cerca de 15 (US$ 1,50).

“Claro que naquela época tínhamos que arrumar nossas próprias cadeiras e o lugar era bem precário, mas ainda passávamos tardes inteiras tão felizes quanto podíamos”, ele ri.

Um edifício art déco, o Cinema Rif se destaca entre uma multidão de restaurantes caiados e prédios fechados no Grand Socco, uma pitoresca praça rodeada de palmeiras que marca a entrada da antiga medina da cidade.

Decorado com tinta vermelha ousada e cartazes de filmes coloridos, o estabelecimento foi recentemente restaurado; cadeiras vermelhas macias e uma tela branca brilhante agora podem ser encontradas dentro do teatro cintilante.

As últimas parcelas fazem parte da história de ascensão, queda e ascensão do Cinema Rif. Originalmente inaugurado em 1938, o estabelecimento mudou significativamente em relação ao que era durante a adolescência de Edressi na década de 1970.

Um ‘espaço seguro’ para escapar da sociedade conservadora – por um momento

O período que Edressi descreve é ​​frequentemente visto como o apogeu do cinema marroquino; na década de 1980, cerca de 240 salas de cinema em todo o país estavam regularmente lotadas de amantes do cinema. Mais de 42 milhões de bilhetes de cinema foram comprados todos os anos – um montante considerável tendo em conta que a população de Marrocos era de cerca de 19,5 milhões em 1980. Mais bilhetes ainda eram vendidos no mercado negro.

O jornalista e ativista social Ahmed Boughaba lembra-se de ter vivido em Rabat nessa época. Para comprar ingressos para seu cinema favorito, o Cinema Renaissance, ele teria que chegar uma hora mais cedo e entrar na fila.

“Se você se atrasasse, teria que comprar sua passagem no mercado negro”, diz Boughaba. “Os preços sempre foram inflacionados e muito caros.”

Esses vendedores do mercado negro acumulavam ingressos para filmes populares para vendê-los a um preço premium. Eles se instalavam em esquinas sombreadas e becos escondidos para evitar funcionários e autoridades vigilantes do cinema.

A proprietária da galeria local de Tânger, Najoua Elhitmi, lembra-se de níveis semelhantes de popularidade nos cinemas de Tânger. Durante a década de 1980, Elhitmi lembra que os cinemas eram um ponto de encontro privilegiado de adolescentes e jovens.

“Você poderia evitar olhares indiscretos na escuridão, então era um bom lugar para primeiros encontros – e primeiros beijos…” Elhitmi para, rindo. “Parece trivial, mas em muitos aspectos foi uma fuga segura dos aspectos mais conservadores da sociedade marroquina.”

Lamia Bengelloun, programadora e gestora de comunidade do Cine-Theatre Lutetia em Casablanca, inaugurado em 1953, conta uma história igualmente comovente. “Recentemente tivemos a estreia do filme de Asmaa El Moudir, A Mãe de Todas as Mentiras”, diz Bengelloun. “Asmaa foi ao cinema para assistir à exibição e contou ao público que o primeiro encontro dos pais foi no Lutetia.”

Os cinemas também eram locais onde as pessoas podiam aprender sobre diferentes países e culturas. “Viemos especialmente para assistir a filmes indianos e de Hollywood”, diz Elhitmi.

Boughaba lembra-se de ter viajado de Rabat a Casablanca para assistir às estreias de novos filmes.

“Levaria cerca de uma hora e meia para chegar até lá, mas a atmosfera era eletrizante”, me conta Boughaba. “Essa é a melhor coisa de ir ao cinema. Você pode sentir a energia e a emoção das pessoas ao seu redor enquanto assiste ao filme – é uma experiência compartilhada.”

Um dos estabelecimentos que realizaram regularmente estreias neste período foi o Cine-Teatro Lutetia que, juntamente com o antigo Cinema Art Déco Rialto – inaugurado em 1929 e que ainda hoje funciona – também estavam entre os locais mais populares da cidade.

“Meu pai e minhas tias me contam histórias de como as pessoas costumavam se vestir bem só para assistir a um filme”, diz Bengelloun, com os olhos brilhando. “Uma ida ao cinema era uma ocasião pela qual as pessoas ansiavam.”

Queda e declínio: TV via satélite, DVDs piratas e serviços de streaming

No final da década de 1980 e no início da década de 1990, os cinemas de Marrocos começaram a fechar. Em Tânger, estabelecimentos icónicos como o Cinema Roxy, o Cinema Paris e o Cinema Mauritania estiveram todos encerrados durante este período. O Cinema Liberte em Casablanca foi outra vítima.

Na época da Primavera Árabe de 2011, os cinemas de Marrocos estavam bastante fora de moda. Isto pode ser parcialmente atribuído à crescente disponibilidade de outras formas de mídia, incluindo DVDs, TV via satélite e, eventualmente, ao lançamento de serviços de streaming online.

“A sociedade começou a se mover muito mais rápido. As pessoas queriam uma solução fácil para assistir filmes – não necessariamente uma tarde fora”, diz Bengelloun. “Como resultado, os favoritos locais, como o Cinema Liberté de Casablanca, fecharam.”

Estabelecimentos como o Cinema Liberté e o Cinema Saada, também em Casablanca, foram simplesmente abandonados. “Outros locais foram destruídos ou demolidos”, diz Bengelloun, entristecido. “Arranha-céus de apartamentos ou edifícios residenciais tomaram seu lugar.”

O Cine-Teatro Lutetia conseguiu permanecer aberto, embora Bengelloun explique que a propriedade caiu em grande parte em desuso a partir do início dos anos 2000. “Não estávamos ganhando dinheiro suficiente para implementar reparos e reformas quando eram necessários”, explica ela.

Restauração das ruínas

Em resposta ao declínio dos cinemas do país, o Centre Cinematographique Marocain começou a conceder financiamento para ajudar em projetos de renovação. Instituição pública administrativa chefiada pelo Ministério da Cultura, o principal objectivo do Centro é promover e restaurar a indústria cinematográfica no país.

O Cine-Teatro Lutetia foi um dos estabelecimentos beneficiados em 2019.

Hoje, o cinema voltou à sua glória original; detalhes art déco, incluindo portas de couro enrugadas e extensas letras em negrito, são vistos em toda a propriedade. Projetores desgastados pelo tempo são exibidos fora da sala de projeção, que é equipada com assentos vermelhos por excelência e cortinas listradas pitorescas.

Mantendo o design art déco tradicional do período em que muitos destes cinemas foram construídos, o Cinema Rif de Tânger foi igualmente restaurado.

Escondidos atrás de armários de vidro, pôsteres coloridos revestem a fachada do estabelecimento. Detalhando o próximo programa da semana, eles são estampados com imagens futurísticas de um thriller de ficção científica internacional, ao lado de algumas fotos um pouco mais confusas de filmes independentes produzidos localmente.

Ao longo da calçada em frente ao prédio, cadeiras tortas de madeira e mesas marrons recebem visitantes que bebem garrafas de refrigerante de vidro antiquadas.

O café do cinema continua no interior, onde sofás de couro desgastado e bancos de bar ficam lotados ao lado de uma bilheteria de vidro. Mais uma vez um centro cultural em Tânger, o café mantém um fluxo constante de visitantes a qualquer momento.

Edressi disse à Al Jazeera que visitar o local é extremamente nostálgico para ele. “Restam tantos detalhes de quando eu costumava ir, anos atrás, mas agora o espaço foi disponibilizado para toda uma nova geração.”

Chems Eddine Nouab, franzino e de olhos arregalados, de 27 anos, é o diretor técnico do Cinema Rif de Tânger. Nouab é responsável pelo processamento de som e operação dos projetores. Ele também ajuda ocasionalmente na seleção da programação semanal e atualmente está escrevendo seu primeiro roteiro de filme nas horas vagas.

“Quando eu era adolescente, a maioria dos cinemas já havia fechado”, diz ele. “Cresci assistindo filmes na TV e comprando DVDs em lojas locais.

“A restauração de estabelecimentos como o Rif me deu a oportunidade de vivenciar realmente a cultura do cinema.”

O Cinema Renaissance de Rabat fechou em 2006, permanecendo fechado durante vários anos antes de iniciar novamente as operações em pequena escala em 2013. Após uma série de renovações significativas, o local reabriu totalmente as suas portas em 2017 como um espaço cultural polivalente.

“Antes das reformas, a sala de projeção era apertada, com mais de 700 lugares”, explica Marwane Fachane, diretor executivo do Cinema Renaissance. “O piso de madeira estava rachado e aparentemente também havia ratos residentes!”

Renovações de bom gosto foram implementadas em toda a propriedade, com azulejos monocromáticos e letras douradas em homenagem à herança art déco da cidade. Agora estão disponíveis 350 assentos para os hóspedes, sendo que o número reduzido acomoda mais espaço para as pernas e modernas medidas de segurança.

Reaproveitado e reinventado – com a comunidade em mente

Os esforços de renascimento, porém, tiveram de levar em conta os gostos modernos. “Também tivemos que nos adaptar para tornar os espaços relevantes para a sociedade moderna”, diz Fachane.

Uma coisa que o Cine-Teatro Lutetia, a Cinémathèque de Tanger e o Cinema Renaissance têm em comum é que agora são chamados de “centros culturais polivalentes”. Além de exibições, os teatros abrigam painéis de debate, eventos musicais e festivais de cinema.

“É importante que os cinemas se diferenciem dos serviços de streaming e da TV”, explica Fachane. “Os cinemas têm a vantagem adicional da comunidade.”

“Um amigo meu mora em Meknes. Não há cinema lá, então ele traz as filhas de trem para as manhãs dos nossos filhos aos domingos. Depois eles comem panquecas e depois voltam para casa”, ri Fachane. “A viagem de trem dura duas horas.”

Parece que o conceito de ver um filme como uma excursão à tarde e uma oportunidade de socialização também está de volta.

O Cinema Renaissance orgulha-se de ser um local de discussão e troca de ideias. Seus festivais internacionais de cinema tornaram-se particularmente conhecidos nos últimos anos.

Durante o Festival de Cinema Italiano da organização, em setembro de 2022, o cinema exibiu uma série de filmes independentes do país.

“Depois, os participantes discutiam os temas dos filmes”, conta Fachane. “Foi uma ótima maneira de trocar ideias e criar um vínculo entre diferentes comunidades.”

Os cinemas renovados de Marrocos também estão focados em melhorar a indústria cinematográfica local; O Cinema Rif realizou recentemente exibições de Sound of Berberia, um filme independente sobre dois jovens músicos que viajam pelo Norte de África em busca de descobrir a música regional Amazigh.

No Cine-Teatro Lutetia de Casablanca, foi curada uma extensa programação de filmes marroquinos, incluindo exibições de Animalia de Sofia Alaoui (2023), A Mãe de Todas as Mentiras de Asmaa El Moudir (2023), Desertos de Faouzi Bensaidi (2023) e The Maldito, não chore por Fyzal Boulifa (2022).

“Todas estas mudanças ajudaram-nos a recentrar a cena cultural dos cinemas”, diz Fachane animadamente. “Eles não são apenas revividos para a geração mais velha, mas também adequados aos gostos dos mais novos.”