A opinião do Guardian sobre os planos de Trump para destruir o planeta: a determinação do governo do Reino Unido será testada | Editorial

Editorial



DOnald TrunfoO terramoto eleitoral na América complicará os planos de Sir Keir Starmer. Em nenhum lugar o choque da vitória de Trump será sentido mais intensamente do que na política ambiental. A sua posição sobre o clima – defendendo a saída dos EUA do acordo climático de Paris e apoiando “furadeira bebê furadeira”- é mais perturbador do que construtivo. Isto deverá concentrar a mente de Sir Keir enquanto se dirige para a Cop29, a cimeira anual da ONU sobre o clima, em Baku, no Azerbaijão.

Na conferência do ano passado, os líderes mundiais concordaram em “transição”a partir de combustíveis fósseis de maneira justa e ordenada pela primeira vez. Trump, no entanto, considera a crise climática uma farsa. Com isso ano provavelmente será o mais quente já registradoos efeitos devastadores do aquecimento global são inegáveis, uma vez que as condições extremas clima atinge o planeta. Trump pode ignorar os factos, mas o rasto de caos e destruição relacionados com o clima fala por si.

Isto deverá reforçar a determinação do primeiro-ministro. O plano de Trump de dar aos EUA uma vantagem no comércio mundial através de tarifas complicará os objectivos trabalhistas de tornar a economia mais verde, produzindo eletricidade com zero carbonoe reduzindo os preços da energia. A pior atitude que Sir Keir poderia tomar seria ouvir as vozes da direita discutindo que se outras nações estão a abandonar os compromissos verdes, o mesmo deveria acontecer com a Grã-Bretanha. Isso seria um grave passo em falso, uma vez que a liderança em matéria de clima não só reduz as emissões de carbono da Grã-Bretanha, mas também constrói alianças estratégicas em todo o mundo.

A guerra comercial de Trump ameaça perturbar as cadeias de abastecimento, aumentar os custos e comprometer A transição verde da Grã-Bretanha e estancar seu crescimento. A sua pressão para maiores gastos com a defesa da OTAN poderia, no Reino Unido, desviar fundos públicos de iniciativas ambientais. Mas isto não é o principal: o crescimento da Grã-Bretanha será impulsionado pela adopção da energia verde, aproveitando os seus pontos fortes em áreas como energia eólica offshore. Além disso, a maioria eleitores vemos uma mudança verde como um caminho para reduzir os custos de energia e uma economia mais forte – uma causa que Sir Keir faria bem em defender.

O primeiro-ministro deveria reforçar os planos do seu secretário da Energia, Ed Milibandem vez de vacilar face à pressão Trumpiana que dá prioridade aos ganhos de curto prazo em detrimento de um futuro mais limpo. A posição de Trump também poderá suavizar-se. Ele quer intestino A Lei de Redução da Inflação de Joe Biden e eliminar seus subsídios à tecnologia limpa. No entanto, a maior parte do investimento ao abrigo da lei fluiu para vermelho e balanço estados do sul e centro-oeste dos Estados Unidos que votaram em Trump. Os líderes republicanos nesses estados prometeram proteger estes projectos.

Os lucros da Tesla, empresa de veículos elétricos de Elon Musk, aumentariam sob o governo de Trump desregulamentador agenda. O senhor Musk foi US$ 26 bilhões mais rico no dia seguinte à vitória de Trump. Isso revela como a pessoa mais rica do mundo a riqueza está ligada a forças políticas que minam as proteções verdes. Outrora crítico, Musk agora se aproxima de Trump. A contrapartida é clara: Trump, que uma vez zombou dos carros elétricos, agradou Musk, contando um comício em agosto: “Sou a favor dos carros elétricos… porque Elon (Musk) me apoiou.”

A ausência de Trump nas futuras reuniões da Polícia seria uma bênção duvidosa. Por um lado, ele iria dificultar os processos em vez de ajudá-los. Mas ter Trump na sala pode ser preferível a ele causar problemas externos. Com alguns líderes europeus apoio fora do verde liderança devido aos desafios internos, e outros que provavelmente seguirão o exemplo de Trump, Sir Keir tem a oportunidade de subir no cenário mundial. Este é um popular posição em casa. Seria também bem recebido pelos seus homólogos em apuros no continente – e além.