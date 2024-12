a reabertura da investigação justificada pelo anúncio de redução da portagem

Ben Child



Alguém aí realmente sabe por que Homem-Aranha ele mesmo nunca aparece no universo do Homem-Aranha da Sony? Estamos agora em cinco filmes no esforço contínuo do estúdio para tecer uma teia cinematográfica inteira a partir do resíduo pegajoso da famosa galeria de ladrões do webslinger mascarado, e ainda não há sinal do próprio rapaz.

Houve três filmes inteiros (profundamente medianos) de Venom, sem sequer cheirar o amigável rastreador de paredes do bairro de Nova York. Jared Leto conseguiu sugar completamente a vida dos quartos dentro e fora da tela durante os eventos pútridos de Morbius, sem sequer vislumbrar o alter ego de Peter Parker no combate ao crime balançando pelos arranha-céus em sua visão periférica. E Madame Web estava ocupada demais entregando monólogos enigmáticos sobre o destino para encaixar nosso herói em sua rede narrativa já flácida.

Talvez seja apenas a Sony aumentando o dial de antecipação para 11 e deixando-o lá enquanto todos nós assistimos a mais uma dúzia de spin-offs de supervilões, como almas perdidas presas no filme de quadrinhos equivalente ao Purgatório de Dante. Ou talvez Maravilha e a Sony fizeram um pacto faustiano com Hollywood que permite que a primeira continue fazendo filmes colaborativos do Homem-Aranha perfeitamente úteis (e filmes dos Vingadores com infusão de Peter Parker), desde que a última continue a oferecer uma festa cinematográfica onde o apresentador nunca aparece e o DJ só reproduz anúncios do Spotify Premium. Talvez a Sony esteja tentando e falhando em apresentar o Aranha há anos, mas continua acidentalmente deixando-o cair no universo errado – ele está atualmente estrelando com a gangue do Hotel Transilvânia em algum lugar da Terra-199999?

De qualquer forma, esta semana será lançado nos cinemas Kraven, o Caçador, sobre o vilão caçador furtivo conhecido principalmente por sua inimizade com Parker nos quadrinhos. É provavelmente a última chance para um desses filmes se conectar com o público, já que a Sony não tem planos públicos de continuar a série, agora que Venom, de Tom Hardy, parece ter chegado ao fim de seu sonho febril e pegajoso de uma jornada cinematográfica. E é provavelmente a última oportunidade para a Sony trazer o Homem-Aranha para a festa propriamente dita.

Questionado se ele achava que Kraven, o Caçador, deveria lutar contra o Aranha em uma edição futura, o astro Aaron Taylor-Johnson disse esta semana que ele sentiu que seu personagem deveria “enfrentar alguns super-heróis que conhecemos”que é basicamente o que todos os fãs têm dito desde o início disso. A resposta correta, claro, seria apenas “sim”. Embora Kraven, o Caçador, seja moderadamente interessante por si só, ele se torna mil vezes mais intrigante como um contraponto obsessivo e implacável para o próprio webhead mascarado.

Nos quadrinhos, Sergei Kravinoff é uma figura trágica, tanto caçador quanto assombrado, movido pelo orgulho e pela obsessão. Sua maior história, A Última Caçada de Kraven, de 1987, é uma história espinhosa e taciturna de mortalidade e loucura. Se a Sony explorar essa profundidade psicológica, Kraven poderá transcender seu status de gerador de memes revestido de pele. Mas mesmo que este surja como uma surpresa, uma entrada superior no final do dia, sempre haverá a sensação incômoda de que todo esse empreendimento é o equivalente a contratar Ringo para fazer um show solo nos bongôs, quando todo mundo realmente só quer os Beatles. Há poucos indícios de que a Sony esteja planejando dar aos fãs o que eles realmente desejam desta vez. Alguém sábio escreveu certa vez que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.

A Sony tem sido frustrantemente tímida quanto à presença do Homem-Aranha neste universo. É como se ele fosse um item secreto do menu de uma rede de fast-food que só está disponível às 3 da manhã durante um eclipse lunar no terceiro trimestre fiscal de um ano bissexto – desde, é claro, que o esperançoso comprador tenha certeza de sussurrar “com grande poder”. para o caixa.

Embora as travessuras multiversais de No Way Home e Across the Spider-Verse tenham deixado a porta aberta, ainda estamos esperando que você-sabe-quem passe por ela. Teoricamente, existem pelo menos dois Peter Parkers (aqueles interpretados por Tobey Maguire e Andrew Garfield) e um Miles Morales que não estão sendo usados ​​atualmente pelo Universo Cinematográfico Marvel e podem facilmente começar a aparecer na caixa de areia da Sony sem diminuir as chances de Tom Holland. versão continuando a fazer sua mágica na Terra-616. Não é esse o objetivo do multiverso, que todos nós possamos ter nosso bolo de super-herói e comê-lo?

O brilhantismo de No Way Home foi que ele combinou o que há de mais moderno em serviço de fãs do Aranha com uma viagem de montanha-russa épica e agradavelmente maluca. A Sony deveria ter percebido naquele momento que esse era o seu verdadeiro caminho a seguir e usado o filme como ponto de partida para episódios futuros. Além de qualquer outra coisa, um spin-off baseado na jornada contínua do Duende Verde de Willem Dafoe teria se beneficiado 20 vezes mais do que Morbius, um acidente de trem cinematográfico tão ruim foi memeado de volta aos multiplexes apenas para bombardear tudo de novo.

Em vez disso, estamos recebendo mais um filme do Universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. É como se Kraven estivesse rondando pelas florestas tropicais em busca de presas completamente ausentes, em um planeta estranho onde só existe vida vegetal. Você pode vesti-lo com quantos casacos de pele e cenários com tema de selva quiser, mas, no final do dia, é apenas um cara gritando com as árvores.