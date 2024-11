A visão do The Guardian sobre a Ucrânia após a vitória de Trump: preparando-se para o que vem pela frente | Editorial

Editorial



EAs extraordinárias habilidades de comunicação de Volodymyr Zelenskyy foram ampliadas enquanto ele corria para parabenizar Donald Trump na vitória que Kyiv estava com medo. O presidente ucraniano escreveu que o compromisso de Trump com a “paz através da força” era exactamente o princípio que poderia aproximar uma paz justa. A resposta de Vladimir Putin veio quase imediatamente, através de uma enorme ataque de drones na capitale o apelo do Kremlin ao Ocidente para parar de armar a Ucrânia para salvar o seu povo.

Para Joe Biden, apoiar a Ucrânia era defender a ordem pós-segunda guerra mundial. Foi uma forma relativamente económica de os EUA degradarem as capacidades de um adversário importante, sem risco para o seu próprio pessoal. Mas Trump é um isolacionista que tem uma relação surpreendentemente próxima com o presidente russo – e que, segundo um antigo assessor, deixou bem claro que ele acreditava que a Ucrânia “deve fazer parte da Rússia”. Trump disse durante a sua campanha que poderia acabar com a guerra “num dia” e culpou Zelenskyy pelo conflito.

A última administração Trump foi a primeira a enviar ajuda letal para a Ucrânia. Mas também congelou o financiamento militar dentro de horas do notório telefonema em que Trump pressionou Zelenskyy a trabalhar com o procurador-geral dos EUA para investigar Biden. (O financiamento foi posteriormente descongelado.) A história da dupla complica ainda mais as coisas.

Trump adora ser elogiado como negociador e homem forte. Ele não vai querer que as pessoas acreditem que ele foi esmagado por Putin. No ano passado ele disse que diria ao presidente russo: “Se não fizerem um acordo, vamos dar-lhes muito… Mais do que alguma vez receberam”. E a Rússia está a perder tropas a um ritmo surpreendentemente rápido, mesmo com o apoio da Coreia do Norte.

Mas o fiasco de As negociações de Trump com Kim Jong-un demonstra a lacuna entre suas aspirações e habilidades. Ele tem paciência mínima ou interesse em detalhes. Diz-se que ele é altamente suscetível à última pessoa que lhe diga uma palavra ao ouvido e não quer ser controlado novamente pelo sistema militar. JD Vance, seu vice-presidente eleito, ofereceu uma receita para a paz surpreendentemente semelhante à do Senhor Putin: A Rússia pode manter o que ocupou e a Ucrânia fica fora da OTAN. Em qualquer caso, a adesão à NATO parece muito menos tranquilizadora quando Trump sugerido que encorajaria a Rússia a fazer “tudo o que quiserem” com os membros que ele considerava que pagavam muito pouco.

O apoio militar dos EUA é semelhante ao todos os outros doadores combinado. Embora a maior parte das vastas somas da administração Biden tenha sido gasta em fábricas de armas dos EUA, mesmo as vendas para a Ucrânia não estão garantidas no futuro. Apesar das tentativas de tornar o conflito “à prova de Trump”, o colapso do governo alemão e o encorajamento da extrema direita pelo triunfo eleitoral de Trump irão complicar ainda mais Esforços europeus para apoiar Kyiv. É provável que tudo isto exacerbe as questões entre os ucranianos exaustos sobre a viabilidade de uma solução puramente militar e aumente a o apetite de alguns, ou pelo menos a tolerância,um fim negociado para as hostilidades.

A administração Biden está supostamente tentando acelerar até 9 mil milhões de dólares em ajuda militar, acordada mas ainda não transferida. Isto está longe de ser simples, até porque ainda estão a ser produzidos armamento e munições e porque o próximo presidente poderá impedir os carregamentos gananciosos. Mas é essencial.

A situação da Ucrânia, já tão perigosa, agravou-se ainda mais esta semana. A entrega acelerada da ajuda prometida, permitindo-lhe maximizar a sua posição antes de Trump tomar posse, é agora a sua melhor esperança.