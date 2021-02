AC confirma mais 4 mortes por Covid-19 neste domingo e taxa de ocupação de leitos de UTI sobe para 96%

Mais quatro mortes por Covid-19 foram confirmadas no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) deste domingo (14). Todas as vítimas são homens com idades entre 46 e 88 anos. Também foram confirmados mais 107 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, fazendo com que o número saltasse de 52.920 para 53.027 nas últimas 24 horas. O total de mortes no estado agora é de 921.

O número de exames de RT-PCR à espera de análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo do Centro de Infectologia Charles Mérieux subiu para 1.009. Há 354 pessoas internadas, das quais 258 com teste positivo para a Covid-19.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 5.928 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 103 para o mesmo grupo. Já a letalidade é de 1,7%.

Dos 96 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 92 estão ocupados, fazendo com que a taxa de ocupação na UTI subisse para 96%. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 14 0 Assis Brasil 12 0 Brasiléia 25 0 Bujari 8 0 Capixaba 8 0 Cruzeiro do Sul 89 1 Epitaciolândia 22 0 Feijó 32 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 18 0 Manoel Urbano 3 0 Marechal Thaumaturgo 6 0 Plácido de Castro 11 0 Porto Acre 21 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 568 2 Rodrigues Alves 8 0 Santa Rosa do Purus 3 0 Sena Madureira 18 0 Senador Guiomard 19 1 Tarauacá 16 0 Xapuri 17 0 Total 921 4

Números e mortes

Das 921 mortes registradas, 581 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 340 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 560 eram homens e 361 mulheres. Do total de vítimas, 650 tinham acima de 60 anos. Até o momento, o Acre registra 147.220 notificações de contaminação pela doença, sendo que 93.184 casos foram descartados.

As mortes registradas neste domingo ocorreram em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard.

Rio Branco

A primeira vítima confirmada era morador de Rio Branco, de 62 anos. Ele deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de fevereiro e morreu no dia 10.

A outra vítima de Rio Branco tinha 46 anos. O homem deu entrada no Into-AC, no dia 2 de fevereiro e morreu nesse sábado (13).

Cruzeiro do Sul

A vítima de Cruzeiro do Sul tinha de 84 anos. O idoso deu entrada no Hospital Regional do Juruá no dia 4 e morreu no dia 11.

Senador Guiomard

O paciente de Senador Guiomard tinha 88 anos. Ele deu entrada no Into-AC, no dia 3 fevereiro e morreu no dia 12.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 1.353

Xapuri – 1.217

Tarauacá – 984

Mâncio Lima – 905

Sena Madureira – 724