Média móvel de mortes por Covid-19 no Acre é a pior do país

A média móvel de mortes por Covid-19 no Acre é a maior do país nesta 2ª quinzena de fevereiro, segundo o consórcio de imprensa. O mapa do G1 mostra aumento de 74% na média dos últimos sete dias em relação ao período anterior.

A média móvel de casos ou mortes é a variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

O número de mortes atual alcançou o do pico da 1ª onda, em junho do ano passado –e segue crescendo, segundo se pode constatar dos dados oficiais fornecidos pelo Governo do Estado do Acre e Ministério da Saúde e processados pelos grandes veículos de comunicação do Brasil.

Atualmente, além do Acre, 11 Estados apresentam média móvel de mortes em alta. Apenas três Estados estão em baixa. Os demais registram estabilidade.

Enquanto casos e mortes aumentam, o Acre segue em último lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19. Até agora, ainda segundo o consórcio de imprensa, foram vacinadas 12.533 vacinados com a primeira dose, o que equivale a 1,4% da população acreana –ou 21,74% dos lotes recebidos pelo Estado e distribuídos aos municípios.

Até agora, 154 pessoas receberam a 2a dose no Acre.