Acordo Paulista para empresas em recuperação judicial – 21/10/2024 – Que imposto é esse

Muito tempo, esforço e dinheiro são gastos nas eleições presidenciais e nacionais nos Estados Unidos, e este ano não é exceção.

Mas a análise dos dados desde 2009 mostra que, independentemente de quem estivesse no poder, a economia parecia ser igualmente impulsionada pelos acontecimentos globais, pela evolução demográfica e pelas decisões tomadas na Casa Branca.

O período de 2009 a 2024 abrange tanto de Barack Obama dois mandatos, mais os mandatos únicos de Donald Trump e Joe Bidencuja presidência está agora a chegar ao fim.

Olhando para trás, para Obama, Trump e Biden

Houve dois grandes perturbadores para a economia durante este período. A primeira foi a crise financeira que começou antes de Obama tomar posse em Janeiro de 2009, e a segunda foi a Pandemia do covid-19 que ocorreu no último ano da administração Trump em 2020.

A crise financeira levou alguns a temer o colapso de todo o sistema bancário. Pouco depois, a GM e a Chrysler, dois dos maiores fabricantes de automóveis americanos, declararam falência para reorganizar os seus negócios, e o mercado imobiliário, especificamente as hipotecas, ficou fora de controlo.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto mais imediato nas economias dos EUA e globais. Os confinamentos, a escassez devido a cadeias de abastecimento delicadas e o encerramento de fronteiras causaram mortes, caos económico e perdas massivas de empregos.

Em parte através de grandes verificações de estímulo, os EUA conseguiram escapar rapidamente à crise pandémica, retomando o ponto onde a economia parou e criando uma forte recuperação.

PIB americano versus outros gigantes econômicos

Um problema ao comparar o impacto que os presidentes e as suas políticas têm é o tempo necessário para que as suas decisões façam a diferença. Investir em infraestrutura ou indústrias como fabricação de chips é necessária, mas os benefícios só serão sentidos no futuro. Apertar a fronteira com o México pode impedir a entrada de alguns migrantesmas o impacto da falta de trabalhadores leva tempo para afetar os preços dos supermercados.

Outro problema é avaliar o impacto dos presidentes separadamente das decisões tomadas em conjunto com os decisores políticos no Congresso ou com instituições independentes como a Reserva Federal.

Desde 1990, o produto interno bruto (PIB) per capita americano tem crescido todos os anos, excepto em 2009, e esse foi outro efeito em cadeia da crise financeira. No ano passado, o PIB per capita do país foi superior a 81.000 dólares (74.700 euros).

Ao mesmo tempo, quando se trata da percentagem anual de crescimento per capita, China e Índia tiveram um crescimento mais forte. Apesar desta taxa de crescimento mais elevada, o PIB per capita da América ainda é três vezes superior ao da China e oito vezes superior ao da Índia.

Em 2023, o PIB global da América foi de espantosos 27,36 biliões de dólares, tornando-a de longe a maior economia do mundo. A China ficou em um distante segundo lugar, com US$ 17,66 trilhões, seguida pela Alemanha e pelo Japão.

Muitos empregos para muitas pessoas

Nos primeiros meses da presidência de Obama, o desemprego aumentou devido à crise financeira. De abril de 2009 a setembro de 2011, foi de 9% ou mais.

Depois disso, a taxa de desemprego diminuiu lentamente até atingir o seu nível mais baixo desde a década de 1960, antes de um pico de curta duração durante a pandemia da COVID-19, que deixou muitos desempregados. Este ano, oscilou em torno de 4%.

Noutra frente, os trabalhadores americanos são mais produtivos do que os trabalhadores de outras nações graças à inovação, aos gastos em investigação e desenvolvimento e à vontade dos trabalhadores de mudarem de emprego ou de se mudarem.

Desigualdade salarial na base

Outra medida que aumentou é a desigualdade salarial: a América é o país mais desigual do mundo. Grupo G7. O 1% dos americanos mais ricos detém uma enorme proporção da riqueza do país.

Nos EUA, para entrar no 1% dos maiores assalariados é necessário um rendimento familiar anual de cerca de 1 milhão de dólares por ano, antes de impostos. No Reino Unido, são necessários apenas cerca de US$ 250.000.

O salário dos chefes das empresas era 250 vezes superior ao salário médio dos funcionários, escreveu Obama numa carta aberta ao seu sucessor em O economista em outubro de 2016.

Além disso, em 1979, “o 1% mais rico das famílias americanas recebia 7% de todo o rendimento após impostos. Em 2007, essa percentagem mais do que duplicou, para 17%”, escreveu ele. Mais positivamente, a proporção de pessoas que vivem em pobreza extrema caiu.

A migração está mudando a América

Migração irregular para os EUA é difícil de medir, mas a migração documentada pode ser contada. Uma medida disto é o número de green cards concedidos e, de 2009 a 2022, mais de 14 milhões de pessoas receberam esse estatuto.

A população nascida no estrangeiro que vive na América, legalmente ou não, cresceu consideravelmente ao longo dos últimos 50 anos em tamanho e proporção da população, de acordo com um relatório publicado pelo Gabinete do Censo dos EUA em Abril.

Em 1970, havia 9,6 milhões de residentes estrangeiros. Em 2022, havia mais de 46 milhões, ou quase 14% da população total.

Do total global, quase um terço da população nascida no estrangeiro do país veio para os EUA em 2010 ou mais tarde, e metade vive em apenas quatro estados: Califórnia, Texas, Florida e Nova Iorque. Mais da metade tornaram-se cidadãos.

Inflação alta chega à América

Desde janeiro de 2009, a inflação disparou passeio, com base no Índice de Preços ao Consumidor.

Quando Obama assumiu o cargo, a inflação estava em zero, entrou em território negativo e acabou por subir para um máximo de 9,1% em Junho de 2022. Em Setembro passado, caiu para 2,4%, o valor mais baixo desde Fevereiro de 2021.

Este período relativamente curto de inflação mais elevada está a ter uma longa vida após a morte e conduziu a grandes custo de vida aumenta para muitos americanos.

Os preços ao consumidor subiram e os eleitores estão muito insatisfeitos com isso. É uma das questões mais importantes deste ano e pode decidir as eleições em estados indecisos. É também uma das coisas mais difíceis de controlar por qualquer presidente.

Editado por: Uwe Hessler