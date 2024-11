Acre apresenta redução em crimes violentos e patrimoniais

Ana Paula Xavier



A atuação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) tem mostrado resultados positivos, com reduções significativas em diversos tipos de crimes no estado. De acordo com os dados de janeiro a outubro de 2024, o estado registrou uma redução de 18,64% nas mortes violentas intencionais (MVIs), em relação ao ano anterior, sendo que na capital, Rio Branco, a diminuição foi ainda mais acentuada, alcançando 25,81%. Apesar de Rio Branco concentrar 47,92% das mortes violentas do estado, as ações estratégicas para combater a criminalidade têm mostrado eficácia.

Além disso, os dados indicam que 62% das MVIs na capital ocorreram na 2ª regional, e os homicídios têm se concentrado mais nas madrugadas de domingo, evidenciando a necessidade de uma atuação focada em horários e locais específicos. A violência com armas de fogo continua a ser uma preocupação, com 55,56% das mortes violentas no estado resultantes desse tipo de armamento, enquanto 26,39% foram causadas por arma branca. Contudo, o Acre também apresentou uma redução significativa em crimes patrimoniais, como roubos e furtos, que caíram 34,26% e 10,64%, respectivamente, no estado. Em Rio Branco, essa redução foi de 36,10% para roubos e 13,17% para furtos.

O secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia, destacou os avanços alcançados, refletindo um esforço conjunto entre as forças de segurança e a sociedade. No entanto, é importante ressaltar que, entre as cinco naturezas de MVI, apenas os casos de lesão corporal seguida de morte não apresentaram redução. “Embora tenhamos reduzido significativamente os homicídios, precisamos continuar nosso trabalho para entender e combater as causas das lesões corporais que levam a mortes”, comentou.

Os dados revelam que os roubos em outubro, assim como em setembro, ocorreram mais frequentemente durante o período noturno na capital, enquanto os furtos se concentraram nas madrugadas e noites de terça-feira. Além disso, o roubo de veículos teve uma redução de 37% e os furtos de veículos diminuíram 9%, com 27% dos veículos roubados e furtados sendo recuperados. Outro ponto a ser destacado é a redução de 30,16% no roubo de celulares no estado, embora os furtos tenham aumentado em 2,8%. Em Rio Branco, o roubo de celulares caiu 31,79%, enquanto os furtos aumentaram apenas 1,49%.

Por fim, o registro de crimes contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha, apresentou uma leve redução de 0,35% no estado e de 3,14% em Rio Branco, o que evidencia a continuidade do trabalho em defesa dos direitos das mulheres. O secretário enfatizou, ainda, a importância dessas reduções. “Os resultados positivos demonstram o comprometimento das nossas equipes e a eficácia das nossas estratégias. Contudo, não podemos relaxar; precisamos continuar a trabalhar para garantir a segurança de todos os cidadãos acreanos”, disse.

