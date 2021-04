Acre chega a 1.480 mortos pela Covid-19 e número de infectados salta para mais de 76,7 mil

Desde sábado (24), a Sesacre está divulgando os números relacionados aos leitos em uma página que é atualizada pelas próprias unidades de saúde. Segundo a pasta, houve uma alteração na forma como vai disponibilizar essa informação. Antes, a Central de Regulação reunia as informações das unidades e repassava o número para a Sesacre. Agora, as próprias unidades são responsáveis por passar essa informação.

O número de exames aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux caiu para 774. Há 288 pacientes internados, dos quais 276 possuem teste positivo para a Covid-19. Pelo segundo dia, não há fila de esperar por leitos de UTI Covid, segundo monitoramento.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 89 estão ocupados, fazendo a taxa de ocupação se manter em 84%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.