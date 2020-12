O Acre completa neste dia 17 de dezembro exatamente 9 meses em que está acometido da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Foi neste mesmo dia no último mês de março que o estado registrou oficialmente os três primeiros casos de contaminação da Covid-19. De lá para cá, já foram 107.944 pessoas avaliadas e 38.938 exames confirmados para a doença nos 22 municípios acreanos.

Desde o início da pandemia local, a capital Rio Branco apresenta os maiores números de casos confirmados e óbitos decorrentes da infecção do vírus. Até essa quinta-feira, 17, mais de 400 exames ainda estão em análise no laborátio Charles Mérieux.

Até o momento, o estado registra 756 mortes pela doença. A comunidade indígena também tem sofrido com a pandemia. De acordo com o último boletim epidemiológico da secretaria de estado de Saúde (Sesacre), cerca de 775 pessoas pertencentes aos povos indígenas já haviam se infectado com o vírus.

O Acre chega aos 9 meses de pandemia enfrentando uma segunda onda de contaminação da Covid-19, com o visível aumento de novos casos e internações nos hospitais de campanha existentes no estado.

Atualmente, a região do Baixo e Alto Acre se encontram na bandeira laranja da pandemia, com diversas restrições no funcionamento de estabelecimentos comerciais, enquanto o Juruá está na fase amarela.

O governo do estado já garantiu que tem mais de R$ 100 milhões destinados para a compra da vacina contra a Covid-19 e aguarda apenas a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para adquirir a vacina.