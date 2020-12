Além da boa notícia aos servidores públicos que vão receber a segunda parcela de seu 13º salário, a economia também agradece. O pagamento anunciado da segunda parcela nesta sexta-feira, 18, faz com que os comerciantes se animem com a possibilidade de aumento nas vendas de natal, em um ano tão difícil para economia por causa da Covid-19.

O governador Gladson Cameli anunciou que a segunda parcela do 13º está disponível aos servidores públicos já nesta sexta. No total, o valor ultrapassa R$ 130 milhões e reais para mais de 49 mil servidores públicos.

“Conversei com o Banco do Brasil e é provável que o 13º já esteja na conta dos servidores no dia 18, sexta-feira, antecipando o pagamento que estava previsto para o dia 21. Graças a Deus, temos conseguido antecipar o pagamento dos funcionários”, ressaltou Cameli.

Além do adiantamento do 13º, no mês de dezembro o governo também irá pagar o salário dos funcionários públicos, no valor de mais de R$ 260 milhões.

Os comerciantes aguardam com expectativa o pagamento dos servidores, que será capaz de movimentar a economia e contribuirá diretamente para o aquecimento de setores do comércio que foram afetados pela crise da pandemia da Covid-19.

“Como sempre, o décimo é fundamental na promoção das vendas de Natal. Com a pandemia tivemos muitos prejuízos, principalmente na relação empresa e colaboradores. O comércio tem se mantido em recuperação, principalmente devido à injeção do dinheiro federal na ajuda social. Agora, o Natal é o nosso grande dia e estamos em total expectativa de um bom final de ano”, comemorou Iolanda Maia, gerente de uma loja varejista de Rio Branco.

Desde o início de seu mandato, o governador tem mantido o pagamento dos servidores em dia, promovendo até mesmo antecipações, como a primeira parcela do 13º.

“Muitos diziam que iríamos atrasar o salário dos servidores públicos. A resposta que demos para esses críticos foi o trabalho sério de uma gestão comprometida com o progresso do nosso estado”, declarou Cameli.