Acre fecha março com recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia: ‘alarmante’, diz médico

Março encerra como o mês mais letal da pandemia no Acre. Foram 264 mortes pela Covid-19 neste mês, superando a marca de junho de 2020, que registrou 217 mortes. Até esta quinta-feira (31) 1.262 pessoas perderam a vida para a doença no estado.

Um ano após os primeiros casos de Covid-19 no Acre, o estado enfrenta um colapso no sistema de saúde com falta de leitos, pessoas morrendo à espera de uma vaga na UTI e avanço nos casos de infectados.

Mortes durante a pandemia no Acre Mês Total Abril 2020 19 Maio 2020 129 Junho 2020 217 Julho 2020 166 Agosto 2020 81 Setembro 2020 47 Outubro 2020 34 Novembro 2020 30 Dezembro 2020 72 Janeiro 2021 72 Fevereiro 2021 131 Março 2021 264 Total 1.262

A média diária de mortes no Acre ficou em 8,5 em março. As primeiras mortes no estado foram registradas em abril, com pico em junho. Em setembro, os números começaram a baixar e dispararam em dezembro, após o período eleitoral.

Na segunda onda da pandemia, o perfil das vítimas também mudou, cresceu o número de internações entre adultos jovens, pacientes saudáveis e grávidas.

“Houve uma mudança de comportamento nessa segunda onda, pessoas jovens estão desenvolvendo a doença de forma mais grave do que os idosos, antes era ao contrário. Foi apresentado pela Sesacre esse índice, onde caiu o número de mortes entre os idosos e aumentou o de jovens e agora a faixa etária é de 35 a 45 anos. Tivemos alguns casos isolados de jovens de 17, 18 anos, o que chama muita atenção”, avalia o infectologista e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, Alan Areal.