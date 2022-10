Acre gerou mais de 750 vagas de emprego com carteira assinada em setembro, aponta Caged

Com os setores de serviço e comércio empregando mais, o mês de setembro terminou no Acre com 3.780 admissões contra 3.028 desligamentos, tendo assim um saldo positivo de 752 novos postos de emprego de carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas na quarta-feira (26).