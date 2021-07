Acre já recebeu mais de 500 mil doses de vacinas nos últimos sete meses, diz Cameli

Em live nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, o governador Gladson Cameli (PP) afirmou que, de acordo com um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Acre já recebeu 503.400 mil doses de vacinas da Covid-19, nos últimos sete meses.

Do montante, foram aplicadas 442.500 até esta terça-feira, 20, sendo 329.826 da primeira dose, 104.216 da segunda e 8.458 dose única. Rio Branco aplicou 217.065 doses e Cruzeiro do Sul 51.725. O governador adiantou que a gestão deverá realizar mutirões em parceria com as prefeituras para acelerar o processo de imunização. “Será um auxílio, caso as prefeituras precisem”, explicou.