Conselho Tutelar I e II de Cruzeiro do Sul tem nova sede

Na manhã dessa quarta-feira, 21, foi inaugurada a nova sede do Conselho Tutelar (I e II). A gestão do prefeito Zequinha Lima garantiu, também, uma melhor estrutura e uma caminhonete que vai auxiliar no trabalho do conselho, que é destinado as crianças e adolescentes de Cruzeiro do Sul.

Para Erivalda Menezes, presidente do Conselho Tutelar II, o trabalho da prefeitura está fazendo toda diferença: “O prefeito teve o cuidado de trazer para sua gestão o Conselho Tutelar. E isso, é algo que fortalece o nosso trabalho e mostra a sensibilidade da atual gestão”. E seguiu: “Quem ganha são as crianças e os jovens de Cruzeiro do Sul”, disse Erivalda.

Para o promotor do Ministério Público, Leonardo Honorato, o prefeito acerta no investimento: “O conselho tutelar dobrou de tamanho e já não tinha estrutura para trabalhar. É por isso, que parabenizo o prefeito Zequinha por investir nessa nova sede e, também, por garantir uma caminhonete que será fundamental para o trabalho do conselho. A gestão está de parabéns! Essa atitude demonstrar que o prefeito sabe a importância do trabalho do Conselho Tutelar, afirmou Leonardo.

Suiane Oliveira, presidente do Conselho Tutelar I, comentou a nova estrutura de trabalho: “Quando a gente trabalha num local adequado e agradável, tudo é melhor. Estamos muito agradecidos ao prefeito pela nova estrutura e vamos mostrar essa gratidão com muita dedicação e trabalho para ajudar nossas crianças e adolescentes”, falou Suiane.

O prefeito comentou o investimento: “Logo que assumi eu disse que, aos poucos, vamos resolvendo os problemas”. E continuou: “Nós trabalhamos muito, mas não vamos trabalhar de qualquer jeito. Aos poucos, elegendo as prioridades, nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que fizemos no Conselho Tutelar, priorizamos resolver o problema de estrutura, para facilitar o trabalho junto as nossas crianças e adolescentes. Vamos seguir avançando com planejamento e muito trabalho”, concluiu o prefeito.