Acre participa do Encontro Nacional das Escolas de Serviços Penais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), iniciou um novo protocolo vacinal contra a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do estado passam a oferecer exclusivamente a vacina inativada poliomielite (VIP), que é aplicada com injeção. A mudança marca o fim da famosa “gotinha” da vacina oral bivalente (VOPb), substituindo-as por uma única dose da VIP, que é trivalente e oferece uma proteção mais completa, prevenindo contra os três tipos de poliovírus.

A decisão de adotar exclusivamente a VIP foi tomada pelo Ministério da Saúde, com base em novas evidências científicas que apontam maior eficácia do imunizante injetável. Até agora, o esquema vacinal contra poliomielite no Brasil era composto por três doses da VIP (aos 2, 4 e 6 meses de idade), complementadas com duas doses de reforço da vacina oral bivalente (VOPb), administradas aos 15 meses e aos 4 anos. Com a atualização, o reforço será agora realizado com uma única dose da VIP, aos 15 meses.

Segundo o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a mudança representa um avanço para a saúde pública e para a proteção infantil no estado. “Essa atualização do esquema vacinal é uma medida estratégica para aumentar a proteção de nossas crianças contra a poliomielite. Com a adoção da vacina inativada, estamos alinhando o Acre com as melhores práticas de saúde pública mundial, garantindo uma cobertura vacinal mais segura e eficaz para nossa população”, afirma.

Novo calendário de vacinação

2 meses: 1ª dose (VIP)

1ª dose (VIP) 4 meses: 2ª dose (VIP)

2ª dose (VIP) 6 meses: 3ª dose (VIP)

3ª dose (VIP) 15 meses: dose de reforço (VIP)

O Brasil está há 34 anos livre da poliomielite, graças ao sucesso das campanhas de vacinação em massa. O Ministério da Saúde tem como meta atingir 95% de cobertura vacinal em todo o país até o fim do ano e, atualmente, cerca de 38 mil UBSs em todo o Brasil oferecem a VIP. Em 2023, as coberturas vacinais de VIP e VOP no Brasil foram de 86,5% e 78,2%, respectivamente. No Acre, esses índices ficaram em 74,35% para a VIP e 60,34% para a VOP, indicando a necessidade de ampliar os esforços para alcançar a meta nacional.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, ressaltou o compromisso do Estado em aumentar a adesão à vacinação e proteger a população infantil. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma criança fique desprotegida. Estamos intensificando campanhas e parcerias, para alcançar a meta de 95% de cobertura vacinal no Acre, e acreditamos que a vacina inativada trará mais segurança e eficácia na prevenção da poliomielite”, destacou.

Apesar da mudança, o emblemático personagem Zé Gotinha, símbolo da luta contra a poliomielite desde os anos 1980, continuará a desempenhar seu papel na promoção da vacinação.

A atualização do esquema vacinal contra a poliomielite no Acre, que agora se alinha às recomendações internacionais, reforça o compromisso do país com a erradicação da doença. Com o apoio da população e dos profissionais de saúde, o Brasil pretende manter suas crianças protegidas e continuar sendo um exemplo de sucesso na prevenção de doenças imunopreveníveis.

