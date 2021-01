Acre possui mais de mil exames de Covid-19 na fila de espera

O Estado do Acre está com 1.093 exames de RT-PCR para Covid-19 aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. O dado foi informado pelo boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde (Sesacre) nessa quinta-feira (7).

Segundo o governo, o alto número de exames que esperam análise se deu porque o Centro de Infectologia Charles Mérieux aguardava a chegada dos reagentes para a realização dos RT-PCR, que foi normalizado ainda nessa quinta.

O principal laboratório da cidade está com uma média de 400 amostras por dia, com expectativa de aumento para os próximos dias. O Acre, até o momento, registra 120.546 notificações de contaminação pela doença, sendo que 76.975 casos foram descartados. Pelo menos 37.712 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 116 pessoas seguem internadas.

Até essa quinta-feira, todos os municípios acreanos somavam 42.478 infectados e 821 óbitos em decorrência da doença.