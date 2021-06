Acre registra 4 mortes e 66 novos casos de Covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) registrou 66 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo, 6, sendo 31 casos confirmados por exames RT-PCR, 33 por testes rápidos e 2 por clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 83.240 para 83. 306 nas últimas 24 horas.

Mais 4 mortes foram registradas, sendo 1 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de óbitos por Covid-19 suba para 1.690 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 222.125 notificações de contaminação pela doença. A saúde relatou que 74 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Enquanto isso, 150 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.