Após 4 horas esperando atendimento, morador de rua morre na escada do mercado de Feijó

Na manhã sábado (4), um homem identificado por José Elso Frota Ferreira, de 33 anos, morreu após esperar mais de 4 horas por atendimento na calçada do mercado municipal em Feijó, interior do Acre.

Segundo informações apuradas por meio de moradores da região, Élson, que é morador de rua e dependendo químico, apresentava sinais de desconforto abdominais pela manhã, porém, por ser alcoólatra, as pessoas não deram importância a situação do morador.

Entretanto, a família do homem foi avisada da situação e, imediatamente, ao chegarem no local, acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, contudo, passado certo tempo – cerca de 4 horas, familiares chamaram a Polícia Militar, mas ao chegarem no mercado, já encontraram o homem sem vida.

Nas redes sociais, moradores de Feijó voltaram a cobrar uma ação mais enérgica dos dois parlamentares do município, Cadmiel Bonfim e Marcos Cavalcante, irmão do prefeito Kieffer Cavalcante. Segundo Kleber, a situação de saúde está ficando casa vez mais precária. “Membros que residem outras cidades hão de estar se perguntando se aqui não tem Samu, aqui é um lugar que desafia qualquer tipo de lógica, Quem é Nárnia perto de Feijó? Rapaz, cada dia fica pior ler notícias sobre a terra mágica do açaí”, desabafou.

Informações repassadas ao ac24horas apontam que o caso não deve passar em branco, a família deverá registrar um boletim de ocorrência como omissão de socorro põe parte do poder público.