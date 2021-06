Times de futebol do Acre estreiam no Brasileirão da Série D neste domingo (6)

O futebol do Acre inicia neste domingo, 6, sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Série D. Galvez e Atlético estreiam tentando começar com o pé direito visando a volta do estado a terceira divisão do futebol nacional.

Quem começa fora de casa é o Galvez, atual campeão acreano. O Imperador está em Castanhal, interior do Pará, onde às 13 horas, fuso do Acre, estreia no estádio Modelão.

Por conta da pandemia, a partida contra o Castanhal vai ser apenas o quarto jogo do Galvez no ano. Antes disso, disputou duas partidas pela Copa Verde e uma pela Copa do Brasil.

Já o Atlético Acreano, o outro representante do estado na competição, a estreia é em casa, infelizmente, sem ainda o apoio da torcida.

O Galo Carijó tenta apagar a péssima campanha do ano passado jogando em casa contra o São Raimundo, de Roraima, A partida acontece no Florestão, às 4 da tarde, horário do Acre. O técnico Zé Marco não terá ainda a sua disposição, o lateral esquerdo Léo e o zagueiro Reginaldo, que não foram regularizados a tempo.

Atlético e Galvez fazem parte do grupo A, onde estão Castanhal (PA), São Raimundo (RR), Fast (AM), Ypiranga (AP) e GAS (RR).