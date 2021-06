Fortaleza mete de 5 no Inter e assume a liderança do Brasileirão

O Internacional entrou em campo pela segunda vez no Campeonato Brasileiro de 2021. O adversário desta vez foi o Fortaleza, no Castelão. Na segunda rodada, a equipe colorada foi goleada por 5 a 1.

O time de Miguel Ángel Ramírez foi bem modificado em relação ao jogo contra o Vitória. Os 11 titulares foram: Marcelo Lomba; Heitor, Pedro Henrique, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Lindoso, Gustavo Nonato e Bruno Praxedes; Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick.

No início do jogo, o Fortaleza fez 1 a 0 com Tite, num rebote após cobrança de falta. O árbitro de vídeo revisou e confirmou. No final da primeira etapa, Pedro Henrique acertou com o pé a garganta do adversário e foi expulso. Na jogada seguinte, Robson ampliou para o Fortaleza.

No segundo tempo, Pikachu acertou um golaço de voleio e Zé Gabriel fez contra. O Inter ainda descontou com Praxedes, de cabeça. No final, Wellington Paulista fez o quinto e fechou o caixão. Para finalizar, o técnico Miguel Ángel Ramírez também foi expulso.

O próximo jogo do Inter será na quinta-feira, contra o Vitória pela Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Colorado joga com a vantagem de ter vencido a ida pro 1 a 0.

FONTE: Revista ColoradaTT