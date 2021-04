Acre registra 9 óbitos e mais de 130 casos de Covid-19 em 24 horas

Em boletim na tarde desta quinta-feira, 15, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou o registro de 131 novos casos de infecção pela covid-19, sendo 129 casos confirmados por exames de RT-PCR e dois por testes rápidos. O número de infectados saltou de 74.533 para 74.664 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 195.800 notificações de contaminação pela doença, sendo que 120.086 casos foram descartados e 1.050 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. 62.449 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 304 pessoas seguem internadas.

Mais nove notificações de óbitos foram registradas nesta quinta, sendo sete do sexo masculino e dois do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.383 em todo o estado. Seis óbitos registrados nesta quinta-feira, 15, eram de pessoas que não pertenciam ao grupo de risco da covid-19, ou seja, abaixo de 60 anos.

Em 24 horas, houve aumento na fila de acreanos que estão a espera por um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) passando de sete para oito. O boletim de assistência da Sesacre, mostra que todos os leitos de UTI Into e Pronto-Socorro estão com 100% de ocupação.