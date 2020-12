Acre registra mais quatro mortes nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou o registro de 110 casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 28, sendo 107 resultados de exames RT-PCR e 3 testes rápidos. Assim, o número de infectados subiu de 40.900 para 41.010 nas últimas 24 horas.

Mais 4 notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, 28, sendo todas do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 789 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

N. P. R., de 88 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste domingo, dia 27.

Morador de Rio Branco, R. M. O., de 32 anos, deu entrada no dia 10 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a óbito neste domingo, 27.

F. B. S., de 74 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 10 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 27 de dezembro.

O quarto óbito é de R. N. C. L., de 77 anos. Morador de Rio Branco, o idoso deu entrada no dia 18 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste domingo, dia 27.